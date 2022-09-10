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梅花颱風逼近 馬祖蘭嶼旅客快回來 航港局：明天將停航

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
梅花颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
梅花颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

梅花颱風最快明日上午發布海上颱風警報，航港局今日上午表示，海運台馬航線、後壁湖及台東往返蘭嶼航線明日將全線停航，航港局也督促業者周知航班訂位旅客、呼籲於馬祖及蘭嶼旅遊之民眾於今日搭乘航班返台。

航港局提醒，馬祖部分，可搭乘「臺馬之星」南竿今日上午9時30分、東引中午12時10分之航班，及「臺馬輪」9月10日增開南竿上午10時航班返台；台東綠島、蘭嶼航線今增開10個航次疏運。

航港局說，連假期間正在離島旅遊以及規劃將前往離島旅遊之民眾應留意梅花颱風路徑及航班資訊，適時調整旅程規劃，以免因航班變動影響返台時間。

航港局將於連假期間每日17時公告次日本島離島間海運客運開停航之航班資訊，並於航港局官網中秋節連假海運疏運資訊同步發布。

航港局提醒，馬祖部分，可搭乘「臺馬之星」南竿今日上午9時30分、東引中午12時10分之航班，及「臺馬輪」9月10日增開南竿上午10時航班返台；台東綠島、蘭嶼航線今增開10個航次疏運，圖為今日離島航班列表。圖／航港局提供
航港局提醒，馬祖部分，可搭乘「臺馬之星」南竿今日上午9時30分、東引中午12時10分之航班，及「臺馬輪」9月10日增開南竿上午10時航班返台；台東綠島、蘭嶼航線今增開10個航次疏運，圖為今日離島航班列表。圖／航港局提供

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