雲林詔安客文化節講古 20多種獅頭現身展場

雲林縣今年舉辦詔安客家文化節系列活動，今起至10月2日在崙背鄉詔安客家文化館展出「遇見客家獅」獅頭文化展，觀賞者可見詔安客三寶之一「客家獅開嘴獅」風采，也透過實體物件，認識各地獅頭異同，傳揚詔安客家文化精神。

縣府民政處副處長陳良駿說，此次由貓兒干文史協會策辦展覽與文化論壇，進行獅藝文化探討、展示作品，以多元呈現各類型獅頭，及文史調查資料等，從傳統技藝中激盪出創新火花。

貓兒干文史協會總幹事楊永雄表示，開嘴獅是詔安客家三寶之一，此次策展前，即從去年開始收集獅頭相關資料，並依照片圖樣仿製各地造型特殊的獅頭，累計製作20多種獅頭展出，除呈現在地珍貴文化資產，也引領觀賞者探索詔安開嘴獅起源，為後續舞獅文化推廣再注活水。

楊永雄說，今年為此另開設小班制獅頭製作班，有18名學員完成學程，7月也獲台灣工藝研究發展中心補助，開辦獅頭製作人才培育班，從土胚塑模、紙糊到製作作品，全程以傳統工藝技法完成，全在此展展出，作品總計約70件，現場還有獅頭製作分解流程文字說明，可由淺入深認識獅頭文化。