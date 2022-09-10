梅花颱風逼近 北部、東北部明起雨彈襲4天

今天是中秋節，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，各地天氣大致都很穩定，多雲或晴，中南部山區午後仍有局部熱對流雷雨，但是降雨區域以深山為主，雨量亦不大，平地天氣不受影響。

各地白天溫度依然較為炎熱，高溫可達32-34度間，濕度不高，感受上還算舒適，戶外活動多喝水防中暑，做好防曬。

吳聖宇說，晚間中秋夜大多數地方仍然是晴朗穩定的天氣，可望看到皎潔月光，但是北部、東北部地區包括桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭等地，隨著梅花颱風接近東部海域，外圍偏北風帶來的雲層開始移入，雲量有增多趨勢，局部地區甚至會有些短暫陣雨，雖然雨勢不大，戶外賞月、烤肉活動可能受影響。

各地夜間的低溫在24-26度間，部分近山區以及空曠地區有可能降到22度或以下，日夜溫差較大，溫度的變化情況也要注意。

明天是中秋連假收假日，吳聖宇說，要開始注意梅花颱風的動態，預期明天到下周一之間梅花颱風將進入台灣東部海域，因為太平洋高壓有減弱趨勢，梅花颱風的移動速度將顯著減慢，移動方向亦將有逐漸北偏的趨勢。

他表示，梅花颱風下周二到周三預估會在台灣東部海域向北緩慢移動，可能要等到下周四才會進入東海並逐漸離開台灣附近。

他說，現在的預報路徑來看，氣象局可能在明天針對台灣東部、東北部海面發布海上颱風警報，其他海域之海上警報發布時間仍有待觀察，陸上颱風警報發布機會較低。

吳聖宇說，受到梅花颱風外圍環流偏北風影響，明天到下周三之間，迎風面的台灣北部、東北部地區以及中部山區有陣雨，尤其北部、東北部山區有局部較大累積雨量，可能達到大雨或豪雨等級。中部山區在下周二、周三這兩天亦可能有局部大雨發生機會，中部平地則是多雲到陰有局部短暫陣雨天氣。

南部地區位於背風面，整體受影響較小，大致以多雲或陰天氣為主。花東地區也將位於偏北風的背風面，花蓮有局部短暫陣雨，台東則是多雲或陰天氣。

風力的部分，西半部沿海因為偏北風加上台灣海峽的地形效應，可能出現6-8級陣風，東北部沿海亦將有6-8級陣風機會，海上作業多注意，沿海活動最好能暫緩。

吳聖宇說，預估最快要等到下周四之後，隨著颱風北上遠離，風雨的狀況才會趨於緩和。