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梅花颱風逼近 北部、東北部明起雨彈襲4天

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梅花颱風今天將轉中颱 預計明天發布海警

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
梅花颱風目前位於台灣東南東方600公里，仍持續朝西北方移動。圖／氣象局提供
梅花颱風目前位於台灣東南東方600公里，仍持續朝西北方移動。圖／氣象局提供

今天是中秋連假第二天，也是中秋節，出遊的同時也要注意天氣變化。中央氣象局表示，上午全台仍是多雲到晴的天氣，午後中南部要注意午後雷陣雨，晚間則是北部、東北部要注意梅花颱風外圍環流開始影響台灣，水氣增加，將持續影響到下周三。

氣象局說，梅花颱風目前位於台灣東南東方600公里，仍持續朝西北方移動，依照目前速度預估明天上午就有機會發布海上颱風警報，主要降雨時段會在下周一至周三，北台灣及中部、花蓮山區要注意局部大雨甚至豪雨。

氣象局說，梅花颱風目前強度在輕度颱風上限，今天就有機會增強到中度颱風，暴風半徑可望持續擴大到150公里，今明兩天颱風會朝西北方向前進，不過下周一、二導引氣流明顯減弱，移動距離相當短，甚至滯留打轉，預計在下周三之後才會加快移動、下周四逐漸遠離，提醒民眾仍要多注意颱風訊息。

梅花颱風暴風圈將影響台灣東部海面。圖／國家災害防救科技中心提供
梅花颱風暴風圈將影響台灣東部海面。圖／國家災害防救科技中心提供

梅花颱風暴風圈將影響台灣東部海面。圖／國家災害防救科技中心提供
梅花颱風暴風圈將影響台灣東部海面。圖／國家災害防救科技中心提供

颱風 氣象局 梅花

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