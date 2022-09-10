蘭嶼船班明停航 遊客剛登島要折返了！

受到梅花颱風影響，航港局東部航務中心今通告蘭嶼航班明天全部停航，不少遊客被迫今提前返台，也有遊客才剛登島，就要搭船折返，無奈說：「都沒環島就要回家了」。

東部航務中心報告，因應梅花颱風影響明天屏東後壁湖往返蘭嶼及台東往返蘭嶼「全數停航」，旅客今天可提前搭乘船班返台，並請注意航班開停航情形。

中央氣象局資料顯示，受梅花颱風影響，明天蘭嶼地區海況將從中浪轉大浪，最大陣風9級，浪高最大達4公尺。客輪業者考量安全，明天停航一天。

蘭嶼島上不少遊客昨晚接獲通知後，提前結束假期，今天上午紛紛到開元港碼頭準備搭船回台，碼頭邊都是人潮，甚至還有遊客今天才剛搭船登島，無奈又要被迫折返。

「沒想到中秋假期泡湯！」一名遊客說，才剛下船，都沒環島就要回家了。另遊客表示，這幾天大太陽，感覺天氣不錯，哪知明天會變天，還是安全重要啦。