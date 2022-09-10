疑有干擾源？王國材也頭痛：最嚴重的一次號誌故障

台鐵彰化花壇至員林間從7日傳出號誌故障，先後歷經逾48小時搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，平均每班列車延誤20至25分鐘不等，超過6萬名旅客受影響，眼看中秋連假都已過了一半，台鐵號誌依舊故障，也讓不少民眾嘲諷是不是「類罷工」。

為此，交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微也都紛紛南下了解最新狀況。交通部長王國材表示，號誌故障至今已超過48小時，包括計軸器偵測電纜、計軸頭、主機板等全都換新、調整過一次，但依舊有狀況，目前推測是不是在周遭五、六公里區間，有訊號被干擾，目前已請同仁以徒步的方式，盼能找出干擾源。

王國材說，這次是他覺得最嚴重的一次號誌故障，過去大概都是幾個小時、半天，最多一天就能解決，但這次花了很多時間，甚至連主機板都換新，台鐵還找來原廠西門子的維修人員、相關領域的專家在現場協助，但號誌還是時好時壞。

王國材說，已要求台鐵務必找出故障的真正原因，不能說最後雖然修好，但還是不知道原因，全國若有類似問題也要一併檢討。

王國材說，目前花壇至員林間的三個平交道，都有警方、台鐵人員在現場協助，列車仍可通行，交通不會中斷，只是得要降速，換句話說，列車行經花壇至員林段時，速度會變得很慢，才會造成列車延誤，目前行經該路段的列車平均延誤約20至25分鐘。