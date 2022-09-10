台鐵設備故障釀嚴重誤點 交部次長、台鐵局長急赴現場

台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時、邁入第三天仍無法完全修復。以2003次區間快車為例，今天上午6點42分南下，原訂班表上午7點57分就要抵達終點站嘉義，現在卻只開到斗六，已誤點近2小時。

台鐵局副局長陳仕其昨天下午趕赴現場指揮，但過了一夜故障仍未完全解除，今天則由負責督導鐵路的交通部政務次長胡湘麟及台鐵局長杜微親自南下了解最新情況，盼能盡早找到問題癥結、恢復鐵路正常運行。