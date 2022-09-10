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台鐵設備故障釀嚴重誤點 交部次長、台鐵局長急赴現場

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
彰化縣花壇到員林站之間的兩處平交道號誌故障，圖為昨天搶修情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣花壇到員林站之間的兩處平交道號誌故障，圖為昨天搶修情形。記者簡慧珍／攝影

台鐵花壇員林間號誌故障導致平交道無法正常運作，行經該路段的台鐵行列車都出現延誤情形，故障已持續超過48小時、邁入第三天仍無法完全修復。以2003次區間快車為例，今天上午6點42分南下，原訂班表上午7點57分就要抵達終點站嘉義，現在卻只開到斗六，已誤點近2小時。

台鐵局副局長陳仕其昨天下午趕赴現場指揮，但過了一夜故障仍未完全解除，今天則由負責督導鐵路的交通部政務次長胡湘麟及台鐵局長杜微親自南下了解最新情況，盼能盡早找到問題癥結、恢復鐵路正常運行。

交通部長王國材說，他與現場保持聯繫，許多台鐵同仁不分日夜都在找故障原因，幾乎沒有睡覺，已把計軸器接頭偵測電纜、主機板都檢查過，今早卻又出現干擾，目前已巡軌方式檢查，該路段3處平交道以人工方式控制，運作還算順暢。

台鐵花壇員林段鐵路號誌異常，邁入第三天仍無法完全恢復正常。記者簡慧珍／攝影
台鐵花壇員林段鐵路號誌異常，邁入第三天仍無法完全恢復正常。記者簡慧珍／攝影

台鐵 交通部長 王國材

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