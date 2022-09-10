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台鐵花壇至員林號誌還沒修好！鐵警馬拉松接力維持秩序

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台鐵花壇-員林段鐵路號誌異常70小時，目前還不穩定。記者簡慧珍／攝影
台鐵花壇-員林段鐵路號誌異常70小時，目前還不穩定。記者簡慧珍／攝影

台鐵彰化縣花壇至員林間的鐵路號誌，從前天上午到今（10日）上午依舊故障，工程人員幾近70小時檢修，鐵路號誌仍時好時壞，鐵路警察馬拉松式接力維持秩序，又要繞路的民眾只能無奈地對警察說「辛苦」。

彰化縣花壇至員林間的鐵路號誌故障，累計影響259列次、5萬8508名旅客的行程，也影響花壇至員林之間的擺塘、過溝四巷和中正西路的三個平交道交通，因道路號誌異常，中正西路平交道不時發生「噹、噹」警示聲，過溝四巷平交道廣播「火車就要來了、火車就要來了。」令附近居民頭大，希望趕快修好。

台鐵局今天上午公告，花壇至員林間號誌故障經昨（9）日至今日漏夜搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，現正逐一檢測查明原因和改善。截至昨日列車收班為止，合計影響132列次、合計延誤3820分、旅客約1萬9200人。凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。

根據台鐵局先前說明，花壇-員林間的鐵路號誌故障，先檢修線路和更換電纜，仍未改善，後來調整計軸器模組，昨傍晚傍晚6點南下路線正常開行3列次，北上開行5列次，平交道恢復正常運作。實際上花壇-員林間的鐵路號誌仍異常，都靠人力維持交通秩序。

員林

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