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台鐵號誌故障影響中秋連假疏運 上午訊號異常尚未排除
台鐵彰化員林至花壇間的號誌及計軸器系統8日上午故障，平交道無法正常運作，導致上下行車班次平均延誤20至40分鐘，兩天來造成超過5萬名旅客受影響。今天上午因訊號異常尚未排除，上下行列車依舊延遲。這已是3天來一連四次故障，影響中秋連假疏運。
今天上午仍有多車次誤點，根據台鐵網站資料查詢，例如區間快3005誤點65分、莒光501誤點49分、自強101誤點49分；有零星車次部分區間停駛。
交通部長王國材昨天為此道歉，他說，這是台鐵近期較嚴重的故障，要求台鐵針對老舊設備檢討改善，並盡快建立備援系統。台鐵則說，目前系統仍在調校中，確實不太穩定，時好時壞，目標是今天恢復正常。
江姓居民說，延續至今的號誌故障還是一樣，造成人民不便及做生意的損失，導致車輛無法正常通行，「今天陸續的第六天了，車輛無法通行，我們做生意的損失慘重該怎麼辦？欲哭無淚」。
網友嘲諷，「連假罷工不是人，是號誌」、「台鐵傳奇：修不好的計軸器」、「台鐵真的慘，專心賣便當不好嗎」、「直接顯現出改革帶來的問題，技術流失到一個難以想像的地步了，不曉得要掉幾個官」、「類火車趕快開起來」。
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