快訊

3天壞4次！台鐵號誌故障影響中秋連假疏運 上午訊號異常尚未排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵號誌故障影響中秋連假疏運 上午訊號異常尚未排除

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
圖為台鐵昨天下午部分車次被延誤，台北車站入口處也貼出誤點告示。記者林澔一／攝影
圖為台鐵昨天下午部分車次被延誤，台北車站入口處也貼出誤點告示。記者林澔一／攝影

台鐵彰化員林至花壇間的號誌及計軸器系統8日上午故障，平交道無法正常運作，導致上下行車班次平均延誤20至40分鐘，兩天來造成超過5萬名旅客受影響。今天上午因訊號異常尚未排除，上下行列車依舊延遲。這已是3天來一連四次故障，影響中秋連假疏運。

今天上午仍有多車次誤點，根據台鐵網站資料查詢，例如區間快3005誤點65分、莒光501誤點49分、自強101誤點49分；有零星車次部分區間停駛。

交通部長王國材昨天為此道歉，他說，這是台鐵近期較嚴重的故障，要求台鐵針對老舊設備檢討改善，並盡快建立備援系統。台鐵則說，目前系統仍在調校中，確實不太穩定，時好時壞，目標是今天恢復正常。

江姓居民說，延續至今的號誌故障還是一樣，造成人民不便及做生意的損失，導致車輛無法正常通行，「今天陸續的第六天了，車輛無法通行，我們做生意的損失慘重該怎麼辦？欲哭無淚」。

網友嘲諷，「連假罷工不是人，是號誌」、「台鐵傳奇：修不好的計軸器」、「台鐵真的慘，專心賣便當不好嗎」、「直接顯現出改革帶來的問題，技術流失到一個難以想像的地步了，不曉得要掉幾個官」、「類火車趕快開起來」。

圖為台鐵昨天下午部分車次被延誤，台北車站持續消化中秋連假搭車的旅客。記者林澔一／攝影
圖為台鐵昨天下午部分車次被延誤，台北車站持續消化中秋連假搭車的旅客。記者林澔一／攝影

台鐵 交通部長 王國材

延伸閱讀

影響4.7萬旅客 台鐵彰化段中午「暫時」恢復正常行車

台鐵近期較嚴重出包！中秋連假延誤4萬旅客行程 王國材道歉：要檢討

國道塞翻！深夜車流是平常3倍 王國材籲改走西濱分散車流

同名車站鐵道旅遊都可合作 王國材盼重啟台日觀光交流

相關新聞

不斷更新／連假第2天國道最佳出發時間 避開14地雷路段

今天是中秋節連續假期第二天，目前國道除了國道5號南向稍微車多，其餘路段路況大致良好。

台鐵號誌故障影響中秋連假疏運 上午訊號異常尚未排除

今天上午仍有多車次誤點，根據台鐵網站資料查詢，例如區間快3005誤點65分、莒光501誤點49分、自強101誤點49分；有零星車次部分區間停駛。

梅花颱風逼近路徑分歧 吳德榮：暴風圈是否觸陸待觀察

根據氣象局資料顯示，輕度颱風梅花今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方720公里海面上，以每小時11公里速度，向西北進行...

梨子買到不甜還有救 加兩物「放冰箱一晚」釋放特殊美味

近來是梨子的產季，香甜多汁又清脆的水梨，是許多人愛不釋手的水果。日本媒體分享一招只要使用各種常見的調味料與素材，就能讓水梨更有風味的吃法。

晴到多雲日夜溫差大 晚起北台降雨增

中央氣象局表示，今天白天以前各地大多晴到多雲，晚上迎風面北部及東北部水氣逐漸增多，大台北、東北部山區及基隆北海岸會有零星...

藏書變垃圾／珍貴藏書無處去幾千塊回收變紙漿 學者嘆：會含恨九泉

不少學者畢生收集研究藏書，隨著年事已高，開始憂心珍藏未來去處，想捐書給大學圖書館或地方圖書館卻常遭拒。學界指出，學者身後藏書全進紙漿廠已很常見，或被後代論斤賣到二手書店，猶如文化財浩劫，呼籲相關單位重視問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。