不斷更新／連假第2天國道最佳出發時間 避開14地雷路段

（6:55更新）

今天是中秋節連續假期第二天，目前國道除了國道5號南向稍微車多，其餘路段路況大致良好。

高速公路局預估今天國道交通量108百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人中午12時後出發，另建議南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發，節省時間。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。