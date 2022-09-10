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梅花颱風逼近路徑分歧 吳德榮：暴風圈是否觸陸待觀察

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梅花颱風逼近路徑分歧 吳德榮：暴風圈是否觸陸待觀察

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
梅花颱風今天大致朝西北前進，明天起進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進，12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。圖／取自氣象局網站
梅花颱風今天大致朝西北前進，明天起進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進，12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。圖／取自氣象局網站

根據氣象局資料顯示，輕度颱風梅花今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方720公里海面上，以每小時11公里速度，向西北進行，7級風暴風半徑120公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部零星降雨的機率；白天微熱、夜涼如水，日夜溫差稍大。北部18至33度，中部22至34度，南部20至34度，東部20至33度。明晨起，北台灣雲量增，轉有局部短暫雨，其他各地晴時多雲；北台灣白天氣溫略降。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬路徑，與中央氣象局路徑潛勢預測圖皆顯示，梅花颱風今天大致朝西北前進，明天起進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進，12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。

他說，系集模擬路徑分歧，潛勢預測的機率範圍偏大，皆顯示預測路徑的不確定性很大。以目前梅花颱風的預報資料而言，暴風圈進入台灣東部鄰近100公里海域的機率高，但暴風圈是否擦到陸地？則需持續密切觀察。

吳德榮說，下周一至周四晨梅花颱風暴風圈邊緣或其外圍環流影響，沿海風力增強，迎風面北部、東北部有明顯降雨，背風面受影響相對較小；北台灣白天轉涼。下周四白天起梅花逐漸遠離，天氣好轉。下周五各地晴時多雲，白天氣溫回升。

梅花 颱風 吳德榮

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