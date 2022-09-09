故障修復不斷輪迴？台鐵號誌異常逾30小時 旅客用路人傻眼

臺鐵彰化縣花壇至員林間的鐵路號誌昨天上午故障到今天中午修復，下午又故到傍晚6點修復，但6點過後又故障，由路警維持交通安全，有時暫時封閉平交通，有時讓用路人在確定沒火車的時段通過，讓用路人感到困擾。

臺鐵局傍晚說明，花壇-員林間的鐵路號誌故障，今上午10點21北上、11點53南下分別修復，恢復正常行車，下午1點22南下鐵路號誌又故障，並影響北上路線號誌，經工程人員持續調整計軸器模組，和加派保全人員與鐵路警察維持交通安全，到下午4點50分完成初步調整並以號誌行車，到傍晚6點南下路線正常開行3列次，北上開行5列次，平交道恢復正常運作。

實際上，花壇到員林間的過溝四巷、中正西路兩個平交道到傍晚6點40分，都運作異常，必須靠人力維持平交道正常運作，直到6點40分以後才停止異常警示聲響，但工程人員不敢輕易撤崗，仍在現場觀察，但7點過後又故障。

臺鐵局統計，今天截至下午4點30分，合計影響67列次、合計延誤1860分、旅客約11045人，今天列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日，臺鐵局仍持續密切觀察花壇到員林站之間鐵路號誌穩定度。