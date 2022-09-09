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別輕忽包皮健康！忽略「翻開」這動作 小心嚴重發炎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
男性包皮炎致病原因多是平時輕忽把包皮「翻開」清潔，造成包皮藏汙納垢，引起發炎感染。示意圖／ingimage
男性包皮炎致病原因多是平時輕忽把包皮「翻開」清潔，造成包皮藏汙納垢，引起發炎感染。示意圖／ingimage

男性別輕忽，包皮一定「翻開」清潔。一名20多歲男大生日前包皮、龜頭嚴重發炎、疼痛、潰爛、流膿，經醫師診斷為包皮龜頭炎。問診發現，男大生約二周前包皮、龜頭疼痛，但他個性害羞，直到症狀惡化才不得不就醫治療。醫師表示，包皮炎致病原因多是平時未把包皮「翻開」清潔，藏汙納垢引起發炎感染。

馬偕醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕說，檢查發現，男大生包皮過長已有包莖情形，但平時卻很少翻開清潔，尤其發炎感染後十分疼痛，更不敢翻開清潔，導致惡性循環，症狀持續惡化，若再延誤就醫，甚至可能引發尿道口感染發炎，造成排尿困難。所幸，經藥物治療約二周，男大生症狀已緩解，建議應割包皮，避免反覆感染。

包皮炎一年四季都有可能發生，致病原因很多。陳鈺昕說，包皮炎感染常見未把包皮翻開清潔，但若過度清潔，讓包皮、龜頭皮膚上天然保護膜減少，也容易造成過敏性包皮龜頭炎。此外，頻繁性行為也易引起細菌發炎、病毒感染，建議男女性行為前後應適度進行清潔，而男性應使用保險套，降低感染風險。

糖尿病患也易罹患包皮炎，陳鈺昕說，糖尿病患的尿液糖分高，且皮膚末梢血液循環不佳，包皮容易龜裂，當不注意清潔或輕忽糖尿病病情，包皮就容易引發感染。就臨床觀察，約一成包皮炎患者因此診斷出同時患有糖尿病。另外，環境中常存在念珠菌，若因悶熱潮濕、頻繁性行為也引起包皮炎而出現白色分泌物。

陳鈺昕說，一旦患有包皮炎，可能出現疼痛、分泌物等不適症狀，建議依不同症狀、病因，使用外用或口服抗生素、抗念珠菌等藥物治療，但若包皮、龜頭反覆發炎，或包皮過長、糖尿病患等族群，為降低感染風險，建議割除包皮。

如何預防包皮炎？陳鈺昕說，平時洗澡時須注意包皮清潔，運動、性行為前後也要多加注意，且盡量穿著較為寬鬆的褲子，避免包皮附近環境悶熱潮濕，降低包皮感染風險，糖尿病患應按時服藥、控制病情，當出現包皮疼痛、分泌物增加等症狀，應速就醫治療。

糖尿病 性行為 醫師

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