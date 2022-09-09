中秋行程崩潰！台鐵號誌修復不到2小時又壞 影響上萬旅客

台鐵員林至花壇間昨天上午7時20分計軸通信電纜、號誌系統故障，歷經逾28小時，今天中午一度宣告雙線恢復正常號誌行車，但下午1時許又發生號誌故障情形，狀況時好時壞，目前仍在搶修中。台鐵局表示，為加速查修保障臨軌工作人員安全，目前改採通信式行車，並持續調整計軸器模組，該路段雖維持雙線運轉、但上下行列車仍有延誤情形。

台鐵局說明，員林花壇區間昨日上午起就傳出計軸器模組故障，今日上午10時21分修復西正線、11時53分修復東正線，一度恢復正常行車，但13時22分東正線號誌又發生故障，並影響西正線號誌，自14時15分起改採通信式行車，台鐵局副局長陳仕其及原廠技師也趕赴現場處理，另平交道也持續加派保全與路警維持交通安全。

台鐵局統計，今日截至16時30分共計影響67列次、合計延誤1860分、旅客約11045人；昨日則影響39300人，共計5萬名旅客的中秋連假行程受延誤之苦。台鐵局表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日，並致上最深的歉忱。