中秋烤肉生熟食分開處理 勤洗手勿吃烤焦食物

又到中秋烤肉時節，衛福部今天提醒，近期國內腹瀉疫情緩升，賞月烤肉留意生熟食分開處理，別吃未充分加熱食物，勤洗手保持衛生，食材也應避免過度烤焦，更能安心健康過中秋。

衛生福利部疾病管制署發布新聞稿表示，依據監測資料顯示，近3週腹瀉門急診就診人次緩升，從9萬1942人次增加為9萬3271人次，另全國近4週共接獲21起腹瀉群聚通報，又以餐飲旅宿業通報案件為多。

疾管署指出，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。

近年國人多選擇以烤肉的方式邀請親朋好友共度中秋佳節，疾管署說明，若食材不新鮮、長時間未以低溫保存，或未徹底煮熟至中心溫度超過攝氏70度再食用，容易引發腹瀉等腸道傳染病；食用未充分加熱的蛋類，則可能會有沙門氏菌感染的風險。

另由於貝類具有濃縮水中病原物質的特性，若生食受污染水域生產的貝類，容易感染到諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等多種致病原，進而造成腹瀉，其中諾羅病毒具有高傳播力，人口密集處易引起大規模感染。

疾管署呼籲，假期間無論是聚餐或烤肉，皆應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。

衛福部食品藥物管理署也提醒，烤肉時要留意避免烤焦，烤焦就不要再食用，太厚或太大片的食材建議可先切成小片，較難烤的食材可先以蒸、煮或微波等方式烹煮，除了可減少有害物質產生，也能多點時間與親友相聚。