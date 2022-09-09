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連假鼓勵搭客運出遊 公路總局曝易壅塞「地雷路段」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中秋連假首日，各地都湧現返鄉或出遊的車潮。記者潘俊宏／攝影
中秋連假首日，各地都湧現返鄉或出遊的車潮。記者潘俊宏／攝影

今天是中秋連假首日，各地都湧現返鄉或出遊的車潮，公路總局盤點今日台74線霧峰路段東向、台61線龍井至中彰大橋南向、芳苑路段南向、崎頂路段南向、台2線蘇澳路段南向、台9線蘇澳至東澳隧道南向、新澳隧道至南澳市區路段南向、台86線歸仁往關廟東向等路段都有壅塞情形。

公路總局說，明日為中秋連續假期第2天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有車潮，包含台61線鳳鼻至香山路段，台61線竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、台74線臺中環線、台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、台2線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭、台26線楓港至墾丁等。

公路總局提醒，民眾如欲行經上述路段或前往相關景點，建議預先留意路況，也請注意省道上資訊可變標誌(CMS)發布之路況，避開壅塞的路段及時段。

另也鼓勵民眾搭乘客運，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2149班次，疏運35258人；東部國道客運路線共計行駛584班次，疏運10460人。明日為中秋連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有57%空位，東部國道客運尚有80%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

公路總局也說，為紓解省道車多或壅塞情形，已規劃於重點路段實施交通疏導措施，包含台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等規劃平交路口封閉措施，屏鵝公路(台1線、台26線)部分，種樹百里2.0計畫工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段則視流量啟動長距離調撥車道等。

國道客運 中秋 蘇澳

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