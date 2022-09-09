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今年烤肉食材玉米、茭白筍及蛤漲幅大 文旦下跌一成三

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中秋烤肉食材漲。圖／報系資料照
中秋烤肉食材漲。圖／報系資料照

台北市河濱公園今年仍禁烤肉，但中秋烤肉還是很夯。北市主計處統計台北市節慶商品物價變動概況，今年中秋節重要節慶商品價格，連續假期前3天與去年同期比較，雞蛋、玉米、茭白筍及蛤因供量較上年同期減少，致價格分別上漲41.05%、23.41%、19.92%及7.73%。

另外，烤肉必備烤肉醬，因部分賣場優惠幅度較上年同期減少，致價格上漲8.96%；豬肉因飼養成本增加、月餅及麵粉因原物料上漲，致價格分別上漲8.54、7.48%及6.34%，秋刀魚因進貨成本上升，致價格上漲15.08%；反觀文旦則因供量較上年同期增加，致價格下跌13.65%。

北市主計處分別於今年8月10日中秋假期前30天、8月30日中秋假期前10天與9月6日中秋假期前3天，進行雞蛋、月餅、麵粉、豬肉、秋刀魚、茭白筍、玉米、蛤、烤肉醬及文旦等具代表性商品之零售價格訪查工作。

據調查結果，中秋節連續假期前3天之節慶商品價格與前30天相較，茭白筍、玉米及雞蛋因供量減少，致價格分別上漲4.97%、3.40%及1.55%；豬肉因飼養成本增加，致價格上漲2.04%；麵粉及月餅因原物料上漲，致價格分別上漲1.68%及0.60%；文旦、烤肉醬及秋刀魚則因部分賣場特價促銷，致價格分別下跌12.21%、9.21%及2.71%；至蛤價格則持平。

另外，中秋節連續假期前30天、前10天與前3天價格變動情形分析，茭白筍供量減少且節前需求增加，致價格持續上漲；豬肉及麵粉因反映成本調整售價，致價格上漲後持平；月餅及玉米、雞蛋分別因反映成本及供量減少致價漲，惟接近節慶日則分別因降價促銷及部分賣場進貨成本下降，致價格先漲後跌。

秋刀魚因部分賣場持續優惠活動，文旦因供量持續增加，致價格持續下跌；烤肉醬及蛤因部分賣場特價促銷，惟接近節慶日結束優惠活動，致價格先跌後漲。

中秋節 烤肉 月餅 文旦

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