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高雄岡山籃籗會睽違2年登場 中秋節湧現趕集人潮
近300年歷史的高雄岡山籃籗會趕集因疫情停辦兩年，今年中秋節檔期終於可以順利舉辦。今年籃籗會連續2天在岡山區河華路登場，多達500個攤位綿延1.2公里之遠。國民黨高雄市長參選人柯志恩下午要去逛市集，岡山戶政事務所也攜手岡山社區大學擺攤，透過老照片解說達到宣導目的。
岡山籃籗會歷史可追溯至1726年，每年在媽祖生日、中秋節及義民節共辦3次，早年市集以竹製品為主，近年轉變成夜市型態市集，延續至今已有近300年歷史，可說是全台碩果僅存的大型傳統廟會市集活動。
籃籗會受疫情影響久未舉辦，9月8日及9月9日傍晚在河華路登場，集結各地商家、美食、各種竹藝商品等多元攤位，岡山戶政事務所設攤宣導政令、便民措施。
戶政所主任曾勇清說，看好籃籗會吸引大批人潮，年底地方公職人員選舉將至，，擺攤宣導「勿當幽靈人口以免觸法」，另推廣蔬食減碳、檔案應用、人口政策等政令、戶政多元化規費支付、跨機關通報、戶政線上e指通等便民措施，希望透過趣味遊戲讓民眾對戶政服務訊息有更多的了解及體認。
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