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影響4.7萬旅客 台鐵彰化段中午「暫時」恢復正常行車

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵因設備故障導致平交道無法運作，今日上午仍有部分路段未修復，台鐵在中午宣布雙線展時恢復正常號誌行車。記者簡慧珍／攝影
台鐵因設備故障導致平交道無法運作，今日上午仍有部分路段未修復，台鐵在中午宣布雙線展時恢復正常號誌行車。記者簡慧珍／攝影

台鐵員林至花壇間昨天上午7時20分計軸通信電纜故障，昨晚收班後徹夜搶修仍未完全修復，歷經逾28小時，終於在今天中午宣告修復，目前暫時雙線恢復正常號誌行車，並持續觀察中。

台鐵局說，昨日共影響127列次、延誤7186分、旅客約3萬9300人；今天上午則影響49列次、延誤983分、旅客約8045人，共計兩天有4萬7千多名旅客受影響。

王國材今天上午前往高公局及台鐵視察，他指出，台鐵花很多時間檢查，昨晚收班後針對計軸電纜做更換，但上午又發現約2至3公里路段有問題，因此上午持續針對計軸器做調校。

王國材也說，為了確保列車上乘客安全及通過平交道的車輛安全，所以列車經過該路段都要慢下來，現在用人工方式來管理平交道，他也對所有受影響的旅客深感抱歉，但目前運作比昨天順暢，列車延誤時間有略減。

王國材說，經調查，該路段的計軸器老舊、已使用8年，但老舊就故障不能當理由，台鐵在維修保養的程序等等都要加強，也要檢討為何沒有備援系統，若無法維護就要提升更新頻率，要更積極改善。

台鐵電務處長周祖德則說，昨晚漏夜搶修後，計軸器今早一度恢復正常運作，但當更多列車通過時又出現問題，上午則針對計軸器系統進行維修，已請系統商西門子人員到現場檢視。

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