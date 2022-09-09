梅花颱風路徑後期「很謎樣」 是否發布海警關鍵在周日

中央氣象局說，輕度颱風梅花上五8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1010公里海面上，以每小時14公里速度，向西北進行，7級風暴風半徑100公里，有增強為中颱的趨勢。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，感覺後期變得很謎樣的梅花颱風，最新的變化趨勢仍是周日開始進入台灣東方海面後，因為高壓減弱而減速，甚至開始打轉滯留，移動方向則有開始偏北趨勢，但是接近的程度、北轉的角度、打轉滯留的時間等等都還有很大的變化空間，有待密切觀察。

吳聖宇說，最快明晚開始，北台灣雲量增多，有些局部短暫陣雨機會，周日起到下周三颱風在台灣東方海面，北部、東北部、東部持續會有短暫陣雨，颱風越接近則降雨量會越大，中部、南部、東南部位於相對背風區，受影響較小，但是西半部地區因為海峽地形效應，可能有較強陣風發生機會。

吳聖宇說，如果接近台灣東方海面的程度較大，也不能排除會跨進海警的發布線範圍內，那就必須針對東部、東北部海面發布海上颱風警報，最快的發布時間可能是周日晚間，慢一點可能到下周一清晨或上午，不過一切都還未知，持續留意最新的颱風預測資料。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，梅花颱風如果西偏或放慢，整體結果就很不相同，這在未來缺乏導引氣流的情境下，還是有調整的空間。

天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」說，中秋節連續假期北台灣的天氣變化會比較多一些，尤其周日下雨的機會提高許多，其他地方則大致維持穩定，下雨的機會不大，只有中南部山區午後可能有零星局部的熱對流降雨。

「天氣風險 WeatherRisk」說，周日收假日受到梅花颱風外圍偏北風影響，北部、東北部有短暫陣雨，中南部以及花東地區預估仍是多雲到晴的天氣，只有山區午後有些局部短暫陣雨，南北天氣不太相同，南來北返要多留意。