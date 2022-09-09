國5午後估湧南下車流 宜蘭熱門景點遊客絡繹不絕

今天是中秋連假首日，宜蘭地區陽光露臉好天氣，不少民眾把握假期返鄉、出遊，國道5號與蘇花改陸續湧現南下車流，中午過後再現車潮。縣內知名景點宜蘭傳藝園區中午前破千人入園，清水地熱遊憩區停車場上午也停了8成，尚未啟動車輛一進一出管制。警方提醒民眾前往景點、名店時，勿任意違停釀交通壅塞。

宜蘭縣政府警察局表示，早上7點開始，國5南港系統南下車潮持續不斷，南港至頭城平均時速40至50公里，上午多為過境宜蘭的車流，加上匝道儀控，預估下午會湧現到宜蘭旅遊的人車潮；蘇花改蘇澳端清晨5點起就湧現南下車流，車流尾端一路延續至國五蘇澳服務區出口前。