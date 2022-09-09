國5午後估湧南下車流 宜蘭熱門景點遊客絡繹不絕
今天是中秋連假首日，宜蘭地區陽光露臉好天氣，不少民眾把握假期返鄉、出遊，國道5號與蘇花改陸續湧現南下車流，中午過後再現車潮。縣內知名景點宜蘭傳藝園區中午前破千人入園，清水地熱遊憩區停車場上午也停了8成，尚未啟動車輛一進一出管制。警方提醒民眾前往景點、名店時，勿任意違停釀交通壅塞。
宜蘭縣政府警察局表示，早上7點開始，國5南港系統南下車潮持續不斷，南港至頭城平均時速40至50公里，上午多為過境宜蘭的車流，加上匝道儀控，預估下午會湧現到宜蘭旅遊的人車潮；蘇花改蘇澳端清晨5點起就湧現南下車流，車流尾端一路延續至國五蘇澳服務區出口前。
縣內熱門景點宜蘭傳藝園區，不少民眾攜家帶眷出遊，尤其文昌街如夢似幻的藝術裝置「夢的形狀」，吸引遊客駐足拍照。全聯善美的文化藝術基金會表示，宜蘭傳藝園區中午前已破千名遊客入園，相較於上周末適逢開學季，今天人潮明顯增加。連假期間也有「中秋團圓好物集」市集活動、「中秋限定－捕夢月娘」、木作月餅禮盒等活動。
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