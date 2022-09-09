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雙十連假台鐵車票今開賣 這些時段已售完　

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵局今天零時起開放國慶連假車票預訂。民眾搭乘台鐵示意圖。記者黃仲裕／攝影
台鐵局今天零時起開放國慶連假車票預訂。民眾搭乘台鐵示意圖。記者黃仲裕／攝影

台鐵局於今天零時起，開放今年國慶日連續假期（10月7日至10月11日）的全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午9時止，總計完成9萬1179筆、14萬8246張訂票，訂票過程順利。

台鐵局表示，截至今天上午9時，台北往花蓮、台東方向10月8日12時以前的長途自強號座位已售完；台東及花蓮往台北方向10月10日12時至20時，長途自強號座位已售完，其餘南迴線及西部幹線長途自強號各時段仍有座位可供訂位。

台鐵局說，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於9月11日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁。

另10月7、8及10日東線4班實名制列車將於10日零時起開放今年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵 自強號 台東

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