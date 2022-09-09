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彰化兩平交道號誌故障修復 臺鐵監控儀器運作

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
臺鐵局彰化縣花壇到員林站之間的兩處平交道號誌故障，工程人員已修復。記者簡慧珍／攝影
臺鐵局彰化縣花壇到員林站之間的兩處平交道號誌故障，工程人員已修復。記者簡慧珍／攝影

臺鐵局彰化縣花壇到員林站之間的兩處平交道號誌故障近24小時，今天上午10點20分修復，平交道已開放通行，但工程人員不敢掉以輕心，仍「留觀」行車狀況。

花壇到員林站之間的過溝四巷和中正西路兩處平交道號誌故障期間，附近有民眾指出，鐵路電車是靠高壓電帶動行駛，電車通過後殘留電力在鐵軌上形成迴流電，所以最好不要步行通過平交道以免「踩電」被電到。

臺鐵人員指出，鐵路電車使用2.5萬伏特高壓電帶動行駛，都有安全設施，設置接地線把雨天可能產生的殘留電導入地下，為了維護斷電時的人員安全，也有平常已裝置的導電設備，不可能發生迴流電，所以無論晴天或雨天走行通過鐵軌只要遵守交通規則都安全。

臺鐵人員建議，因鐵路電車使用2.5萬伏特高壓電，裸線周圍形成1.5公尺電伏，民眾應避免直拿長條物和氣球通過平交道或靠近鐵路上方高壓電，以免感電造成嚴重意外傷亡，日前有一件吊車碰到一般電線約6000伏特，車上人員就被電殛死亡，何況是上萬伏特。

彰化縣花壇到員林站之間因線路及計軸器等修復作業，從昨天上午進行到今天上午10點20分，臺鐵局監控修復後的設施操作情形，先前在上午近9點時統計平交道號誌故障已影響127列列車、延誤7186分鐘、約3萬9300名旅客的通勤和返鄉行程。

員林

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