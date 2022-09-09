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棗泥月餅不是最胖！「9種月餅熱量」一圖看 這款1顆＝3塊炸雞

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節不能少了月餅。聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影
中秋節不能少了月餅。聯合報系資料照／記者簡慧珍攝影

一年一度的中秋節要到了，今天也是連假開始，中秋節是傳統四大節日之一，在這個節慶時大家會歡聚烤肉賞月，也有各式各樣的月餅、糕點，在充滿美食誘惑的日子，也不能忽略掉這些「食物熱量」，營養師余朱青列出9種常見的月餅種類，教大家如何挑選聰明吃。

營養師余朱青自臉書貼出了一張「9種常見的月餅種類圖」，她表示月餅都常都是高糖、高油、高熱量，以熱量冠軍「雙黃蓮蓉港式月餅」來說，一個熱量幾乎就要800大卡，吃一個等於吃了三塊速食店炸雞，也等於吃了一個排骨便當。

余朱青也教大家怎麼聰明吃，月餅可以切成小塊，與家人朋友一起分享，也盡量挑選熱量低點的吃，加了蛋黃、雙黃、豬油、滷肉餡的熱量都會比較高，攝取過多也容易增加膽固醇，增加心血管疾病的風險。

吃月餅要搭配飲料的話，無糖茶是好選擇，因為月餅糖分很高，就不要再選擇有糖的飲料，喝無糖茶配月餅，不只熱量低還可以解膩，當天如果吃了比較多，記得下一餐就要少一吃一點平衡一下。

營養師余朱青列出9種常見的月餅種類，教大家如何挑選聰明吃。 圖片來源／余朱青 營養師臉書
營養師余朱青列出9種常見的月餅種類，教大家如何挑選聰明吃。 圖片來源／余朱青 營養師臉書

中秋節 月餅

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