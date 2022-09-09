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中秋連假首日新北車流量多 侯友宜視察交通狀況
今天是中秋節3天連續假期首日，新北市長侯友宜一早到交通局交通戰情室關心返鄉交通路況。台64、65銜接國1、國3交流道的車流量明顯增加，新北也打造交通戰情室，運用「市政交通儀表板」掌握車流量等即時訊息。
交通局長鍾鳴時簡報時指出，新北市境內路段，包括台65線接國3土城交流道和國1五股交流道，以及台64線接國3中和交流道和國1五股交流道等路段，從昨天下午起即湧現返鄉車潮，並持續至今天上午，預計今天下午和明天在烏來、淡水和東北角等觀光風景區將會有大量出遊的人車潮。
侯友宜表示，昨天晚上開始湧出很多要返鄉或是旅遊人潮，今天路況也確實沒有很好，他會請交通單位全力維護交通順暢，也提醒民眾要隨時注意交通路況報導，才能開心出門平安回家。
鍾鳴時指出，交通戰情室是運用「市政交通儀表板」以圖形化及視覺化呈現「即時預警」、「多元資訊地圖」及「統計分析」三種資訊界面，也介接停車場資訊、公共運輸營運概況、交通事故通報、施工管理、劇烈天氣預警及Google旅行時間等資訊介面。
當有交通異常壅塞、重大交通事故、天然災害發生或連續假期時，管理者即可透過「市政交通儀表板」掌握最即時的交通資訊，並精準擬定交通策略，迅速排除狀況，提升應變處理能力。
交通局建議，民眾出門前利用1968 App查詢最新國道管制和即時路況並收聽警廣或透過手機掃描中秋連假交通懶人包的QR Code連結進入「新北市即時交通資訊網」，掌握即時路況，避開塞車，平安返鄉和出遊。
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