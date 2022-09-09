中秋連假首日新北車流量多 侯友宜視察交通狀況

今天是中秋節3天連續假期首日，新北市長侯友宜一早到交通局交通戰情室關心返鄉交通路況。台64、65銜接國1、國3交流道的車流量明顯增加，新北也打造交通戰情室，運用「市政交通儀表板」掌握車流量等即時訊息。

交通局長鍾鳴時簡報時指出，新北市境內路段，包括台65線接國3土城交流道和國1五股交流道，以及台64線接國3中和交流道和國1五股交流道等路段，從昨天下午起即湧現返鄉車潮，並持續至今天上午，預計今天下午和明天在烏來、淡水和東北角等觀光風景區將會有大量出遊的人車潮。

侯友宜表示，昨天晚上開始湧出很多要返鄉或是旅遊人潮，今天路況也確實沒有很好，他會請交通單位全力維護交通順暢，也提醒民眾要隨時注意交通路況報導，才能開心出門平安回家。

鍾鳴時指出，交通戰情室是運用「市政交通儀表板」以圖形化及視覺化呈現「即時預警」、「多元資訊地圖」及「統計分析」三種資訊界面，也介接停車場資訊、公共運輸營運概況、交通事故通報、施工管理、劇烈天氣預警及Google旅行時間等資訊介面。

當有交通異常壅塞、重大交通事故、天然災害發生或連續假期時，管理者即可透過「市政交通儀表板」掌握最即時的交通資訊，並精準擬定交通策略，迅速排除狀況，提升應變處理能力。