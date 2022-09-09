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中秋連假首日 台東離島現排隊搭船遊客
中秋節3天連假首日，台東天氣非常好，警方原本預估會出現車潮，包括省道台9南迴、縱谷線及台11東海岸線車流相當順暢，景區尚未湧現人潮，不過，上午前往綠島就有排隊遊客，飯店旅宿業者已有8成以上住房。警方預估中午過後車流增加。
警方表示，今天上午縣內各省道公路車速平均都有60至70公里，易塞路段沒有大批車流造成回堵；尖峰時段預估落在今天北上路段及後天南下路段，時間從上午9點到12點，下午3點至晚上8點。民眾可循螢光黃綠色指引標誌行駛替代路線，避開易塞路段。
中秋3天連假首日，全台各地都出現旅遊人潮，在台東上午公路交通順暢，包括南迴多良車站、縱谷伯朗大道及東海岸等景區，尚未湧現大批人潮，不過，一早在富岡漁港就出現遊客排隊搭船前往綠島的景象，客輪業者今天共32班往返台東，可疏運旅客。
至於住房狀況，台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，國旅補助最後一波適逢中秋節連假，台東地區飯店旅宿業目前訂房率都有8成以上，甚至滿房，許多客人今天就開始出遊，所以住房從今天到明、後天都很滿。
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