影／中秋出遊擠爆！小琉球船運班班滿 逾萬車潮衝墾丁

中秋連假開始，屏東往離島小琉球船班今上午班班客滿，不少遊客準備渡海烤肉一賞海上明月，省道台1線南下往墾丁車潮也大爆發，到上午10點止，南下車流已逾1萬車次，警方提前於8點多實施南下調撥車道，目前車行順暢，並無堵塞。

暑假才結束，加上新冠疫情有微幅向上趨勢，今年中秋三天連假，原預估不致湧現出遊潮。但屏東墾丁及小琉球連假前兩天訂房都已逾九成，大福航運上午從鹽埔漁港到小琉球的前三班客船班班客滿，東港碼頭也大排長龍，不少遊客準備衝小琉球過中秋。

省道台1線一早不到8點湧現車潮，警方調查，上午7點至9點南下車流逾5千車次，到10點為止，南下已逾萬車次，預估12點前仍將有大量南下出遊車潮。目前已調撥台1線436.5至443公里北上內側車道供南下車輛使用。