影響4萬人疏運 台鐵彰化花壇段還未修復原因曝光

今天是中秋連假首日，台鐵彰化到花壇段卻在昨天上午就發生號誌故障，導致上下行列車都有延誤20至40分鐘，到了今天上午還沒修復，旅客抱怨聲連連。

交通部長王國材上午到台鐵了解事故原因，他表示，昨夜台鐵雖更新電纜，但測試後發現兩至三公里還有一些問題，問題可能出在計軸器本身，目前還在調整，希望中午前可以修復。

王國材也說，為了確保列車上乘客安全及通過平交道的車輛安全，所以列車經過該路段都要慢下來，現在用人工方式來管理平交道，他也對所有受影響的旅客深感抱歉，但目前運作比昨天順暢，列車延誤時間有略減。

王國材說，經調查，該路段的計軸器老舊、已使用8年，但老舊就故障不能當理由，台鐵在維修保養的程序等等都要加強，也要檢討為何沒有備援系統，若無法維護就要提升更新頻率，要更積極改善。

台鐵說，計軸器全生命周期是15年，後續若維護管理良好，也有用到20年的案例；不過計軸器纜線約8年就要做精密檢查，所以發生故障也剛好是在需要精密檢查的階段，會持續檢討改善。