快訊

梅花颱風預計明天上午轉中颱 最快周日發布海警

圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影響4萬人疏運 台鐵彰化花壇段還未修復原因曝光

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵彰化至花壇段號誌故障影響4萬旅客疏運，目前計軸器還在調校，預計中午前可修復，計軸器示意圖。本報資料照片
台鐵彰化至花壇段號誌故障影響4萬旅客疏運，目前計軸器還在調校，預計中午前可修復，計軸器示意圖。本報資料照片

今天是中秋連假首日，台鐵彰化到花壇段卻在昨天上午就發生號誌故障，導致上下行列車都有延誤20至40分鐘，到了今天上午還沒修復，旅客抱怨聲連連。

交通部長王國材上午到台鐵了解事故原因，他表示，昨夜台鐵雖更新電纜，但測試後發現兩至三公里還有一些問題，問題可能出在計軸器本身，目前還在調整，希望中午前可以修復。

王國材也說，為了確保列車上乘客安全及通過平交道的車輛安全，所以列車經過該路段都要慢下來，現在用人工方式來管理平交道，他也對所有受影響的旅客深感抱歉，但目前運作比昨天順暢，列車延誤時間有略減。

王國材說，經調查，該路段的計軸器老舊、已使用8年，但老舊就故障不能當理由，台鐵在維修保養的程序等等都要加強，也要檢討為何沒有備援系統，若無法維護就要提升更新頻率，要更積極改善。

台鐵說，計軸器全生命周期是15年，後續若維護管理良好，也有用到20年的案例；不過計軸器纜線約8年就要做精密檢查，所以發生故障也剛好是在需要精密檢查的階段，會持續檢討改善。

台鐵 王國材

延伸閱讀

台鐵近期較嚴重出包！中秋連假延誤4萬旅客行程 王國材道歉：要檢討

國道塞翻！深夜車流是平常3倍 王國材籲改走西濱分散車流

同名車站鐵道旅遊都可合作 王國材盼重啟台日觀光交流

影／台鐵基層不滿加薪低 王國材：達2條件薪資福利再提高

相關新聞

梅花颱風路徑非常分歧 吳德榮：無法完全排除對台威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式...

梅花颱風恐轉中颱！彭啟明：路徑有接近台灣附近趨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去一天的預測，對於梅花颱風的路徑預測還是有些變動，有接近台灣...

已影響近4萬人！台鐵號誌故障 預計今天中午才修復

今天起就是中秋連假，不過台鐵員林至花壇間昨日一早就傳出號誌故障情形，南來北往列車都延誤，昨夜雖搶修卻未完全恢復，目前誤點...

蘇花改湧南下車潮回堵5公里 估午後紓解

今起3天中秋連假，蘇花改蘇澳端南下車潮今天清晨5點開始湧現，排隊車龍走走停停，一路綿延5公里，停等尾端至國5蘇澳服務區前...

陳澄波「清流」獲指定重要古物

文化部公告，指定陳澄波畫作「清流」為重要古物，文資等級僅次於國寶。這幅一九二九年完成的畫作，以中國大陸杭州西湖十景中的「...

中秋連假首日新北車流量多 侯友宜視察交通狀況

今天是中秋節3天連續假期首日，新北市長侯友宜一早到交通局交通戰情室關心返鄉交通路況。台64、65銜接國1、國3交流道的車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。