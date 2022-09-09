快訊

梅花颱風預計明天上午轉中颱 最快周日發布海警

圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最高補助1.3萬 農漁民獎學金9月16日開始受理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農漁民子女符合資格者，可申請獎學金。本報資料照片
農漁民子女符合資格者，可申請獎學金。本報資料照片

農委會漁民子女獎學金9月16日開始受理申請，針對農漁民子女就讀高中職、大學，給予4000至1萬3000元不等獎學金，10月17日前，可向戶籍所在地基層農（漁）會申請。

農委會表示，農漁民子女助學金申請條件，包括申請人為農保被保險人、農會正會員的農民或漁會甲類會員漁民；學生父母110年度個人綜合所得稅各類所得總額加總未超過台幣114萬元；學生就讀國內大專校院（或高中職），前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

農委會表示，符合條件的農漁民，可在受理期限內提出申請，依學生就讀公立或私立大專校院或高中職給予4000至1萬3000元不等補助； 但若符合其他部會免學費或助學措施，農漁民僅得擇一請領；例如教育部實施十二年國民基本教育，推動高級中等學校一定條件免學費措施，若申請人選擇教育部的免繳學費措施，則不得領取農漁民子女助學金。

農委會表示，有關農漁民子女助學金之申請規定可詳閱「農漁民子女助學金申請作業要點」；農委會已併同申請表件登載於官方網站( https://www.coa.gov.tw ) ，可點選：「線上申辦」→「農民福利與救補助」下載。關於申辦事宜或有相關疑問，可就近洽詢當地基層農（漁）會；或於農委會網站→「便民服務」→「常見問答集(FAQ)」→「歡迎申請農漁民子女助學金」查詢；也可撥打農委會農業諮詢專線(02)449-9595詢問。

漁民 農委會 教育部

延伸閱讀

汐止15所學校獲助學金 專款專用助弱勢學生

劉昌平先生紀念獎學金 9月16日起受理申請

王惕吾先生新聞獎學金 9月16日起受理申請

【專家之眼】1450再現？農委會明年宣導費暴增31.8%

相關新聞

梅花颱風路徑非常分歧 吳德榮：無法完全排除對台威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式...

梅花颱風恐轉中颱！彭啟明：路徑有接近台灣附近趨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去一天的預測，對於梅花颱風的路徑預測還是有些變動，有接近台灣...

已影響近4萬人！台鐵號誌故障 預計今天中午才修復

今天起就是中秋連假，不過台鐵員林至花壇間昨日一早就傳出號誌故障情形，南來北往列車都延誤，昨夜雖搶修卻未完全恢復，目前誤點...

蘇花改湧南下車潮回堵5公里 估午後紓解

今起3天中秋連假，蘇花改蘇澳端南下車潮今天清晨5點開始湧現，排隊車龍走走停停，一路綿延5公里，停等尾端至國5蘇澳服務區前...

陳澄波「清流」獲指定重要古物

文化部公告，指定陳澄波畫作「清流」為重要古物，文資等級僅次於國寶。這幅一九二九年完成的畫作，以中國大陸杭州西湖十景中的「...

最高補助1.3萬 農漁民獎學金9月16日開始受理

農委會農漁民子女獎學金9月16日開始受理申請，針對農漁民子女就讀高中職、大學，給予4000至1萬3000元不等獎學金，1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。