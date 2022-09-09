最高補助1.3萬 農漁民獎學金9月16日開始受理

農委會農漁民子女獎學金9月16日開始受理申請，針對農漁民子女就讀高中職、大學，給予4000至1萬3000元不等獎學金，10月17日前，可向戶籍所在地基層農（漁）會申請。

農委會表示，農漁民子女助學金申請條件，包括申請人為農保被保險人、農會正會員的農民或漁會甲類會員漁民；學生父母110年度個人綜合所得稅各類所得總額加總未超過台幣114萬元；學生就讀國內大專校院（或高中職），前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

農委會表示，符合條件的農漁民，可在受理期限內提出申請，依學生就讀公立或私立大專校院或高中職給予4000至1萬3000元不等補助； 但若符合其他部會免學費或助學措施，農漁民僅得擇一請領；例如教育部實施十二年國民基本教育，推動高級中等學校一定條件免學費措施，若申請人選擇教育部的免繳學費措施，則不得領取農漁民子女助學金。

農委會表示，有關農漁民子女助學金之申請規定可詳閱「農漁民子女助學金申請作業要點」；農委會已併同申請表件登載於官方網站( https://www.coa.gov.tw ) ，可點選：「線上申辦」→「農民福利與救補助」下載。關於申辦事宜或有相關疑問，可就近洽詢當地基層農（漁）會；或於農委會網站→「便民服務」→「常見問答集(FAQ)」→「歡迎申請農漁民子女助學金」查詢；也可撥打農委會農業諮詢專線(02)449-9595詢問。