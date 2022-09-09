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北觀處推北海岸秘境桌遊 民眾化身玩家紙上山海之旅
交通部觀光局北觀處今年以永續旅遊理念為主，設計「皇冠海岸-覓境秘境」桌遊，讓民眾可以化身為玩家，開啟一場有趣的山海之旅，透過遊戲的方式輕鬆認識北海岸及觀音山相關景點知識，同時，提升玩家環境保育的意識。
北海岸及觀音山是北台灣熱門景點之一，北觀處推動各項主題旅遊活動，如觀音山賞鷹、中角灣衝浪、金山蹦火、和平島公園的島嶼小旅行及自行車低碳旅遊等。
北觀處今年導入「遊戲學習」的方式，以永續旅遊理念為主，設計「皇冠海岸-覓境秘境」桌遊，讓民眾可以化身為玩家，開啟一場有趣的山海之旅，透過遊戲的方式輕鬆認識北海岸及觀音山相關景點知識。
北觀處處長陳美秀今天表示，北觀處今年首度結合轄區內景點、活動及美食推出「皇冠海岸-覓境秘境」桌遊，玩家將扮演遊客，在北觀處轄區內各景點遊憩，然而，在旅途中所做的任何決定，都會影響各地方的永續指數，藉由遊戲方式改變遊客行為，減少觀光對環境帶來的衝擊，讓到北海岸及觀音山的遊客們都能享受大自然的美好。
北觀處為推廣桌遊，已結合台灣好行716皇冠北海岸線及野柳地質公園與白沙灣2個環境教育認證場域辦理2場桌遊體驗小旅遊活動，成效良好，為把桌遊導入校園中，開放全國各級學校限量免費申請索取，也在北觀粉絲團辦理抽獎活動。
詳參北觀處觀光資訊網
http://www.northguan-nsa.gov.tw/
北觀粉絲團-幸福北海岸
https://www.facebook.com/northguan/
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