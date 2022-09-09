台鐵近期較嚴重出包！中秋連假延誤4萬旅客行程 王國材：要檢討

今天起就是中秋連假，不過台鐵員林至花壇間昨天一早就傳出號誌故障情形，南來北往列車都延誤，昨夜雖搶修卻未完全恢復，目前誤點狀況未解除，預計要到今天中午12時才會修好，光是昨天就影響近4萬名旅客。

交通部長王國材上午受訪時說，昨天早上開始台鐵彰化到花壇間三個平交道就出問題沒辦法升上來，台鐵昨天找很多時間找問題，發現可能是計軸器跟其電纜有問題，導致列車即使通過，平交道還是升不起來，現在用人工方式來管理平交道。

台鐵昨夜收班後徹夜更換電纜，發現約有2公里路段仍有電纜以外的問題，所以繼續調教計軸器，預計中午12時會修好，暫時還是請台鐵同仁和鐵路警察在當地用通訊和人工方式管理平交道。

王國材上午也新增行程前往台北車站視察受影響狀況，他說，這是台鐵近期較嚴重的故障，找問題也花了很多時間，昨天台鐵多數班次都延誤20至30分鐘以上，他也對行程受影響的旅客感到抱歉，台鐵要檢討，雖然設備很多都比較老舊，但維護保養必須更積極面對。