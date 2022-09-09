中秋連假湧車潮 新店警疏導石碇坪林匝道車流

今年中秋連續假期，國道3號及國道5號都湧現大量返鄉及出遊的車潮，新北市新店警分局從昨晚至今天全天加派警力管制、疏導新店、深坑、石碇及坪林匝道車流，確保交通順暢。

新店警分局配合交通部高速公路局中秋連假交通管制措施，9月9及10日0至12時，封閉國道5號石碇、坪林南向入口；若駕駛人欲前往宜花東等地區，遇匝道管制或車流壅塞時，建議駕駛人可改走106乙縣道、台9線等替代道路，或避開交通尖峰時段，以節省寶貴出遊時間。

新店警方表示，中秋連假出遊出遊聚餐或與家人烤肉同樂，享用美酒佳餚在所難免，務必確實遵守酒後不開車，並注意「隔夜醉」以免觸法；警方呼籲，遵守「飲酒前指定駕駛」、「飲酒後尋求代駕服務」、「善用大眾運輸工具」等酒駕防制三撇步，遠離酒駕。