烤肉必備！中秋節慶行情現 各式農產平均上漲1到2成

中秋三天連假今天開始，因烤肉需求大增，中秋節慶行情影響，包括烤肉常用的熱門產品玉米、青甜椒、菇類、絲瓜，各式肉品，漁獲水產等，各式食材平均上漲一到兩成。

台北農產運銷公司統計顯示，本周批發菜價從每公斤平均批發價38元，漲到今日43.5元，漲幅15%；若和昨日相比上漲6%；今日到貨量1277公噸比昨1158公噸略增，但價格也更高。

北農分析，因為中秋節前夕，預期需求增加，雖然到貨量略增，但承銷人購買需求增加，市場需求量大於供應量，買氣轉強，交易市況熱絡，各菜種行情漲多跌少。

根據農委會農糧署資料顯示，除了高麗菜、葉菜價格上揚外，烤肉常用的配菜青椒每公斤平均批發價58元，比上一個交易(8日)上漲1%；玉米均價49元、上漲10%；帶殼茭白筍均價154.6元、上漲11%；剝殼茭白筍均價245.7、上漲%；絲瓜均價24.9元、上漲19%；青花菜均價53.8元、上漲24%。

在新北傳統市場零售金針菇一樣15元；鴻喜菇雪白菇一份25元；甜玉米一個35元；糯米椒、玉米筍一樣50元；絲瓜一斤45元；青花菜、木耳、青椒一斤90元；小黃瓜一斤95元；紅黃椒一斤120元；櫛瓜、帶殼茭白筍一斤150元；攤商陳先生表示，東西都不便宜，但因為消費者要準備烤肉食材，或有外地家人返家團圓，因此還是會多少買一些，買氣熱絡。

農糧署副署長姚志旺表示，雖然之前颱風下雨，對中南部主要產區沒造成太大損害，但中秋烤肉會用到的各式菇類、玉米、青椒等，因為買氣很高因此價格上揚，出現節慶行情。

也因為烤肉需求推升，豬肉價格每公斤平均批發價85元，已達農委會監控價格綠燈區上限；傳統市場內零售五花肉一斤150元、松阪豬320元、小里肌肉片150元、嘴邊肉170元，連豬絞肉都從漲到140元；但由於烤肉不必然使用國產肉品，各式醃漬好、已串好的肉類半成品買氣也很熱絡，醃漬牛肉片一斤270元、豬肉240元，冷凍的牛小排、雞肉串等，幾天前就有消費者先預訂。

而烤肉用的水產價格也因節慶行情上揚，平均上漲一到兩成，傳統市場零售一般大小蛤蜊一斤從120漲到150上下；蝦子從一斤260至280漲到300元上下；市場內生鮮水產價格高，不少消費者改買冷凍水產，花魚一夜干100元、去刺白帶魚肉卷500g、180；鯖魚片200g、80元、三去黃魚250g、120元；透抽2隻約250g、140元； 活凍大白蝦500g、330元。