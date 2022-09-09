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梅花颱風預計明天上午轉中颱 最快周日發布海警

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梅花颱風預計明天上午轉中颱 最快周日發布海警

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
梅花颱風下周一到周四會在東部海面有近似停留、打轉的現象，後續不確定性比較大，還是要留意最新資訊。圖／氣象局提供
梅花颱風下周一到周四會在東部海面有近似停留、打轉的現象，後續不確定性比較大，還是要留意最新資訊。圖／氣象局提供

梅花颱風今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1010公里海面上，以每小時18公里速度向西北進行。七級風暴風半徑100公里，仍是輕度颱風等級。

氣象局表示，今天、明天颱風周邊導引氣流明顯，梅花颱風會以較快速度沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，要注意後天開始導引氣流不明顯，移速減慢，所以下周一到周四會在東部海面有近似停留、打轉的現象，後續不確定性比較大，還是要留意最新資訊。

氣象局說，梅花颱風預計明日上午就有機會轉中度颱風，預估最快周日或周一就有機會發布海上颱風警報。

氣象局也說，今天到明天白天天氣穩定，只有午後在今、明白天要注意午後雷陣雨，降雨偏少，各地也都有機會賞月；不過明天晚上到下周四要注意颱風外圍影響，北部、東北部地區轉為局部短暫陣雨，也有局部大雨發生機率，民眾要多留意，其他地區則是以午後雷陣雨為主。

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