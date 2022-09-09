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國道塞翻！深夜車流是平常3倍 王國材籲改走西濱分散車流

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中秋連假首日，國道南下車潮湧現。記者潘俊宏／攝影
中秋連假首日，國道南下車潮湧現。記者潘俊宏／攝影

今天為中秋節連續假期首日，交通部高公局統計，深夜至清晨0至5時的交通量達10.7百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的3.1倍，預估今天交通量為117百萬車公里；目前以國1南向楊梅至新竹系統較為壅塞，平均每小時通過車輛數達1萬輛。

交通部長王國材上午視察高公局，他受訪時表示，今天一早就湧現出遊及返鄉的車潮，呼籲用路人看1968來預先規畫行程，找比較不壅塞的時間，或走西濱快速道路來分散車流。

高公局今天清晨也因機房電力異常造成部分網路設備跳脫，影響該局網頁及1968App對外服務。局長趙興華受訪時說，約4時電力復歸，不過對外傳輸主機、骨幹交換器必須重新設定，隨後約在上午7時恢復運作。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人於下午5時後出發，節省寶貴時間。

交通部長王國材（中）上午視察高公局，提醒民眾可以走西濱快速道路來分散車流。記者盧逸峰／攝影
交通部長王國材（中）上午視察高公局，提醒民眾可以走西濱快速道路來分散車流。記者盧逸峰／攝影
中秋連假首日，國道南下車潮湧現，深夜至清晨0至5時的交通量達10.7百萬車公里，為年平均平日3.1倍。記者盧逸峰／攝影
中秋連假首日，國道南下車潮湧現，深夜至清晨0至5時的交通量達10.7百萬車公里，為年平均平日3.1倍。記者盧逸峰／攝影

交通部長 新竹

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