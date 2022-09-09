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彰化不二坊蛋黃酥開放現場排隊！他等9小時買到4盒呼「很值得」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民眾現場買到不二坊蛋黃酥相當開心。記者林敬家／攝影
民眾現場買到不二坊蛋黃酥相當開心。記者林敬家／攝影

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今明兩天接受門市購買，大排長龍景象再現，最早的凌晨12點就來排隊，等於等了9個小時才買到，還有遠從台北、高雄來買，也有桃園一家4個兄弟姊妹從桃園來，無奈表示「知道人很多，但不知道要排那麼久」，花了快5小時才買到。

彰化不二坊從8月13日起到9月8日暫停門市購買，只接受預訂，訂單很快就額滿，期間僅提供預訂成功者取貨，店家為了讓沒訂到蛋黃酥的民眾，仍可以買到蛋黃酥，開放兩天現場買。

代購業者出動走路工排隊

不二坊蛋黃酥太難買，最近就傳出向代購業者買，原本一盒15顆裝675元，目前代購價已飆到1800元，也就是每顆45元，要花上120元代價，今天現場就有代購業者出動「走路工」，幫買蛋黃酥後集結準備再轉賣。

開門前就排了至少300人

不少民眾不想讓人多賺，今天選擇自己來排，但9點開門以前，隊伍已從門口中正路排到永安街再轉到中山路，至少有300人，許多人也帶來凳子準備抗戰，警方排出動到現場維持交通秩序，搶得頭香的男子與兒子凌晨12點從花壇來排隊，他說，休息日沒事就來排了，買了限量的4盒，要拜拜也都是家人自己要吃的，排那麼久很值得。

彰化不二坊蛋黃酥今明兩天開放現場買，上午開門前已至少有300人排隊。記者林敬家／攝影
彰化不二坊蛋黃酥今明兩天開放現場買，上午開門前已至少有300人排隊。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今明兩天接受門市購買，大排長龍景象再現。記者林敬家／攝影
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥今明兩天接受門市購買，大排長龍景象再現。記者林敬家／攝影
彰化不二坊蛋黃酥今明兩天開放現場買。記者林敬家／攝影
彰化不二坊蛋黃酥今明兩天開放現場買。記者林敬家／攝影

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