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屏東子弟描繪屏東Come True 為電影節增添在地性

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
《酬神扮仙》主要演員拍攝畫面。圖／屏東縣府提供
《酬神扮仙》主要演員拍攝畫面。圖／屏東縣府提供

第七屆屏東電影節以「屏東Come True」作為主題，許多屏東在地優秀青年入圍，透過創意及鏡頭，呈現屏東之美，展現他們眼中「屏東Come True」的樣貌，也為本屆電影節添加在地性。

屏東縣長潘孟安說，今年將整體駐地拍攝期間拉長，希望讓入圍團隊能有更充足的時間，進行前期的拍攝準備、實地拍攝及後製作業，非常高興看到屏東孩子在影像的創作道路上持續前進，一起努力讓「屏東Come True」！

本屆也不乏有之前就曾入圍過的團隊，像是《新世紀最棒的旅行》（原名：屏東哇酷哇酷）導演施曼妮，今年劇本創作時，同樣以未來題材作發揮，她與劇組成員多為大學生，但團隊借重去年參賽經驗，在本次的影片中升級演員的服裝及美術道具；為了讓畫面更具真實性，也特別在國立屏東大學的VAR體感技術中心進行拍攝，讓人期待成品！

施曼妮說，除著重未來生活的呈現外，選角上也下足苦功，邀請去年入圍影片《金色貝殼》飾演主角─來自恆春的高阿嬤來客串；還特邀偶像女團養成節目《菱格世代DD52》的李綾演出，充滿個性美的李綾，符合劇中未來人的形象，希望能藉由「未來」題材，讓整個劇情走向更符合主題「屏東Come True」，而拍攝過程本身也正是一趟最棒的旅行。

鏡頭回到東港，本屆電影節東港子弟入圍參賽，《酬神扮仙》導演林庭緯巧妙運用主場優勢，將場景拉至友人家的漁船及在地宮廟拍攝，非常接地氣；帶領劇組團隊在東港勘景時，更是盡了東道主之誼，將在地特色美食擷取在影像中。

拍攝餐廳用餐一景時，演員身上穿著導演向友人商借─東港鎮「下頭角宋江陣」的團服，恰巧是餐廳老闆所屬的宋江陣團隊，沒想到話匣子打開後，老闆竟直接招待劇組用餐，讓劇組直呼太熱情。

《酬神扮仙》劇中演員也是亮點之一，導演林庭緯特別邀請演員吳宏修及李英宏演出，兩位是繼以台灣宮廟文化、民俗信仰為背景的知名影劇《通靈少女》後再次合體。湊巧的是演員吳宏修也曾在2016年演過「屏東國際旅遊電影節」《偷車賊》這部片，也算是屏東電影節的老朋友了。

縣府指出，第七屆屏東電影節入圍作品預計於9月18日完成駐地拍攝，10月展開免費的電影首映會及下鄉放映，播映這10部入圍作品，屆時歡迎大家呼朋引伴一起來欣賞。

更多2022屏東電影節相關資訊請上官網查詢，活動官網：https://2022pingtungfilm.com/

《新世紀最棒的旅行》團隊成員於未來感場景合影。圖／屏東縣府提供
《新世紀最棒的旅行》團隊成員於未來感場景合影。圖／屏東縣府提供
《酬神扮仙》主要演員於宮廟拍攝花絮。圖／屏東縣府提供
《酬神扮仙》主要演員於宮廟拍攝花絮。圖／屏東縣府提供
《酬神扮仙》攝影（左）及副導（右）討論拍攝畫面。圖／屏東縣府提供
《酬神扮仙》攝影（左）及副導（右）討論拍攝畫面。圖／屏東縣府提供
《新世紀最棒的旅行》恆春高阿嬤飾演外科醫生。圖／屏東縣府提供
《新世紀最棒的旅行》恆春高阿嬤飾演外科醫生。圖／屏東縣府提供
《新世紀最棒的旅行》墾丁外景花絮。圖／屏東縣府提供
《新世紀最棒的旅行》墾丁外景花絮。圖／屏東縣府提供

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