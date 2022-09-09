梅花颱風外圍干擾 中秋夜這些縣市可能短暫雨

今天開始是中秋節連續假期，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，天氣方面在北台灣的變化會比較多一些，尤其周日下雨的機會提高許多，其他地方則大致維持穩定，下雨的機會不大。

白天因為陽光明顯，各地高溫仍會感覺有些炎熱，但是夜晚清晨已經稍有點涼意，尤其是在中北部空曠地區，日夜溫差有較為拉大的情況。

吳聖宇說，受到北方南下之東北風帶來較乾空氣影響，今明兩天各地都是多雲到晴的天氣為主，只有中南部山區午後可能有零星局部的熱對流降雨，但是雨勢也不大，降雨主要集中在山區裡面，平地天氣穩定。

白天各地陽光普照，高溫仍然可以來到31-33度間，但是空氣較偏乾，因此雖然會感覺炎熱，但並不會很悶熱不舒適，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的溫度有機會降到22-23度，日夜溫差有較為拉大的情況。

明晚中秋夜，吳聖宇說，大部分地方應該都可以看到月亮露臉，尤其是中南部地區，雲量少，月亮應該會十分清楚。

不過，他表示，從新竹以北一直到宜蘭一帶，因為受到梅花颱風外圍偏北風接近的影響，天空的雲量將增多，甚至有些地方會有短暫陣雨出現的可能性，在戶外看月亮或是烤肉活動可能會受到影響，要提醒這些地方的朋友多注意天氣變化的情況。

吳聖宇說，周日收假日同樣受到梅花颱風外圍偏北風影響，北部、東北部有短暫陣雨，中南部以及花東地區預估仍是多雲到晴的天氣，只有山區午後有些局部短暫陣雨，南北天氣不太相同，南來北往返回工作或上課地點的朋友要多留意。

吳聖宇表示，梅花颱風目前位於呂宋島東方海面，受到太平洋高壓引導，連假期間大致朝向西北移動，逐漸接近台灣以東海域，下周一來到台灣東方海域後，移動速度有減慢，且方向有逐漸北轉的趨勢，不過北轉的角度以及位置仍有較大的變化空間，如果距離台灣較近的話，也不能排除氣象局針對台灣東部、東北部海面發布海上颱風警報的可能性，後續需要密切觀察留意。

他說，受到颱風外圍環流影響，下周一到周三這段期間在迎風面北部、東北部、東部持續有短暫陣雨機會，西半部沿海有較強陣風，如果颱風有機會更靠近，對天氣的影響程度也會越大，要多留意最新的颱風預報資訊。