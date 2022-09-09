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台鐵彰化兩平交道故障逾21小時影響旅客4萬人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台鐵彰化的花壇到大村有兩處平交道線路設施尚未修覆，無法通行。記者簡慧珍／攝影
台鐵彰化的花壇到大村有兩處平交道線路設施尚未修覆，無法通行。記者簡慧珍／攝影

台鐵局彰化縣花壇到員林站之間的過溝四巷和中正西路兩處平交道號誌，從昨天近午到今天上午故障，經過台鐵工程單位漏夜搶修和更換纜線，迄今仍未修復，台鐵工程單位換成調校及更換設定計軸器作，預定今天中午12完成，估計截至目前影響127列列車、延誤7186分鐘、約3萬9300名旅客的通勤和返鄉行程。

台鐵局今天表示，彰化縣花壇到員林站之間因線路及計軸器等修復作業，到今天中午之前，這個區間以通信方式維持雙線運行，經過這段路線的列車約延誤20至30分鐘，彰化以北、東部幹線、南迴線始發列車都不受影響。

在大村中正西路平交道附近的店家深以為苦，梁姓自助餐店老闆娘說，昨天中午起這個平交道壞了，車輛在100公尺以外改道，客人都沒上門，昨天生意冷清，只有把沒賣完的現做菜餚都倒進廚餘桶，今天台鐵局說中午會修好，她很擔心能否修復，也不知該煮多少餐點，相當困擾。

大村一帶很多工廠，很多上班族今天要上班，騎車或開車到平交道之前發現還沒修好，抱怨不已，因為繞路到鄰近社區的鐵道涵洞雖不遠，但涵洞道路路寬僅約兩公尺，要在涵洞兩端排隊通過，汽車還要讓路給機車通行，用路人怨聲載道。

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