已影響近4萬人！台鐵號誌故障 預計今天中午才修復

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
昨晚台鐵彰化段列車均有誤點情形，彰化、員林等台鐵火車站都擠滿等著要接送家人、孩子下班下課的民眾。 記者黃仲裕／攝影
昨晚台鐵彰化段列車均有誤點情形，彰化、員林等台鐵火車站都擠滿等著要接送家人、孩子下班下課的民眾。 記者黃仲裕／攝影

今天起就是中秋連假，不過台鐵員林至花壇間昨日一早就傳出號誌故障情形，南來北往列車都延誤，昨夜雖搶修卻未完全恢復，目前誤點狀況未解除，預計要到今天中午12時才會修好。

台鐵局說，員林至花壇站區間，列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。

台鐵局說，昨晚漏夜搶修並更換纜線後，至目前尚未修復，現正辦理現場計軸器調校及更換設定作業，預定中午12時完成。目前該區間以通信式方式維持雙線運行，經過該區間列車約延誤20至30分鐘，彰化以北、東部幹線、南迴線始發列車均不受影響。

台鐵局也說，截至昨日收班共影響127列次、延誤7186分、影響旅客約3萬9300人，台鐵局對此深致歉意。

台鐵 員林

延伸閱讀

衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

台鐵彰化平交道號誌故障 列車延誤整天影響數千旅客

台鐵彰化大村、花壇段號誌故障 列車延誤民眾罵「中秋還沒到就亂」

彰化員林今啟用路邊停車地磁導引 不必繞路找車位

相關新聞

梅花颱風路徑非常分歧 吳德榮：無法完全排除對台威脅

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式...

梅花颱風恐轉中颱！彭啟明：路徑有接近台灣附近趨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去一天的預測，對於梅花颱風的路徑預測還是有些變動，有接近台灣...

已影響近4萬人！台鐵號誌故障 預計今天中午才修復

今天起就是中秋連假，不過台鐵員林至花壇間昨日一早就傳出號誌故障情形，南來北往列車都延誤，昨夜雖搶修卻未完全恢復，目前誤點...

蘇花改湧南下車潮回堵5公里 估午後紓解

今起3天中秋連假，蘇花改蘇澳端南下車潮今天清晨5點開始湧現，排隊車龍走走停停，一路綿延5公里，停等尾端至國5蘇澳服務區前...

陳澄波「清流」獲指定重要古物

文化部公告，指定陳澄波畫作「清流」為重要古物，文資等級僅次於國寶。這幅一九二九年完成的畫作，以中國大陸杭州西湖十景中的「...

梅花颱風外圍干擾 中秋夜這些縣市可能短暫雨

今天開始是中秋節連續假期，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，天氣方面在北台灣的變化會比較多一些，尤其周日下雨的機會提高許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。