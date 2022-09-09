已影響近4萬人！台鐵號誌故障 預計今天中午才修復

今天起就是中秋連假，不過台鐵員林至花壇間昨日一早就傳出號誌故障情形，南來北往列車都延誤，昨夜雖搶修卻未完全恢復，目前誤點狀況未解除，預計要到今天中午12時才會修好。

台鐵局說，員林至花壇站區間，列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。

台鐵局說，昨晚漏夜搶修並更換纜線後，至目前尚未修復，現正辦理現場計軸器調校及更換設定作業，預定中午12時完成。目前該區間以通信式方式維持雙線運行，經過該區間列車約延誤20至30分鐘，彰化以北、東部幹線、南迴線始發列車均不受影響。

台鐵局也說，截至昨日收班共影響127列次、延誤7186分、影響旅客約3萬9300人，台鐵局對此深致歉意。