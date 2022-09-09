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中秋節聰明吃！醫曝：「4大地雷食物」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市診所協會理事長曾崇芳。圖／台中市政府提供
台中市診所協會理事長曾崇芳。圖／台中市政府提供

台中市診所協會理事長曾崇芳今天說，中秋節免不了和親朋好友來個中秋聚會，最常出現應景的食物月餅、烤肉、含糖飲料，以及應景水果柚子為4大地雷食物，食用時要特別注意，應酌量品嘗月餅、少量烤肉量及低糖飲料，柚子因鉀離子含量高，腎臟病患者不宜使用過量，服藥民眾淺嚐即可。

曾崇芳說，市面上有各式各樣種月餅，包括廣式月餅、台灣傳統月餅、蛋黃酥。一個廣式月餅熱量可能高達600到800大卡，相當一個滷肉排骨飯的便當，平常的一顆蛋黃酥也大概在200至250大卡左右。月餅內餡以糖分、脂肪為主，熱量含量高，若份量沒有控制好，可能會造成身體的各種負擔，包括血糖、血脂及體重的增加。

曾崇芳指出，至於烤肉的熱量非常的高，根據國民健康署資料顯示，吃一餐烤肉、月餅加飲料攝取約2000卡的熱量，得爬7次101大樓才能消耗」醫學專業也告訴我們短時間增加7770卡攝取，體重可能增加了1公斤，若是民眾在四天的連續假期裡面，吃過多的月餅，可能就會胖了1至2公斤。

曾崇芳建議，中秋節宜多食用蔬菜、水果。值得注意是中秋節應景的水果柚子，因鉀離子含量高，腎臟病患者不宜使用過量。 此外柚子內含的「呋喃香豆素」會影響藥物作用，容易使代謝藥物速度變慢，而增加副作用產生。

曾崇芳指出，食藥署建議柚子與某些藥物併用，可能增加藥物不良反應(風險)發生之機率，例如某些降血壓藥、statin類降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑等，故建議正在服藥民眾，可應景淺嚐幾瓣無妨，但切勿大量食用。

月餅 中秋節 曾崇芳

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