「以為有照X光就夠」 不抽菸不下廚、財經科技法律專家40歲得肺腺癌 一種人生態度埋下變異徵兆

林志潔（四十七歲）

國內財經科技法律專家，現任陽明交通大學特聘教授、金融監理與公司治理研究中心主任。 第一期肺癌患者，因接受LDCT篩檢發現。二○一四年術後迄今都沒有復發。

我在四十歲那年，意外診斷出肺腺癌，當時是第1A期，手術切除了右邊三分之一肺葉。

當初會發現罹癌，是學校長官陽明交通大學科技法律學院創院院長劉尙志教授鼓勵全院同仁去健檢，他特別提醒大家要加做LDCT掃描，我因而自費加做了這個項目。

在此之前，我從沒聽過LDCT這項檢查，更加沒想過，沒有任何誘發因子的我需要檢查，以為有照胸部X光就足夠了。

結果，竟在右肺葉上方發現一顆○．七公分的結節，事後再經追蹤、切片、全身骨骼血液掃描等一連串檢查，證實為惡性腫瘤。

以為與肺癌毫無交集

對於一個不抽菸、不下廚，而且沒有家族病史的人而言，這結果讓我大感訝異。

先前曾因子宮卵巢問題動過兩次手術，自覺罹患生殖系統疾病的機率應該比較大，卻不曾想癌症居然找上肺，有種被天上突然掉下來的意外砸中之感。

但我也已感到相當慶幸，能夠早期發現並接受手術，追蹤迄今八年未復發，連重大傷病卡也已經被取消。

生病時，我向一些醫師諮詢並看了相關專業書籍得知，肺腺癌成因不明，會發生於不抽菸的女性，而這些人有項共通特質是：好發於自我要求高的成功女性。

陳醫師曾交代我說不要太勞累，我回說：「我不覺得累啊！」結果被陳醫師點醒：「不覺得累可能就是你生病的原因啊！」確實，罹癌這件事並非純然意外，它是有因果關係的，你怎麼對待自己的身體，它就會怎麼回報你！

我還年輕，疾病為何找上我

我從臺大法律系第一名畢業、第一名考進法研所，之後取得公費留學資格，在美取得博士學位，回國後扛起交大科法學院的建院計畫，得了三次傑出教學獎，成為交大的榮譽教師，一路走來，我都是全心投入，而且將利他擺在利己前面。

法律人性格讓我有著高度抗壓力及堅強意志力，而且我很享受成為「中流砥柱」的感覺，也習慣「享受別人的依賴」，有種身為女王的成就感。

其實過度的勞累，已經埋下變異的徵兆。

觀察腫瘤的生長速度，我的腫瘤是以每年○．二到○．三公分的速度增生，回溯起來，剛開始變異的時間大約是在二○一一年。

那是我人生最低潮、情緒最緊繃、身心壓力最大的時候，留學返國後諸多事務方興未艾，忙著寫論文、教書、協助建院；而家庭這頭，生育兒子之後身體沒有復元，要照顧幼兒，又要衝刺學術發表和擔負行政責任，常常忙不過來。

嚴格的家父總是指責我對家人或兒子「不夠好、不夠用心、不夠關懷、不夠支持」。當時的我，母職與個人理念的衝突像千斤頂般，日復一日重重的壓在我身上，讓我幾乎要倒下。

記得有一天開車回家時，我甚至覺得全身有一種血液酸腐，就要衝破血管的感覺……，身體或許就是那時產生了變異。

高度自我要求加上難以掙脫的外在壓力，我認為縱使癌細胞是我本身帶有基因，但之所以這麼早被誘發出來，也是有原因的。

自我調整，不必事事一百分

生這場大病，讓我重新檢視自己的生活。坦白說，過去的我，每天行程一個接一個，我常笑稱「行程比立委還要滿」，沒有留給自己絲毫停留或喘息時間。現在，我會刻意在行程之間預留轉換空檔，讓自己可以喘口氣，吃吃小點心、喝杯咖啡，去逛一下書店或者散個步，再繼續下個行程。

飮食上，改變了過去三餐胡亂吃、一忙起來就不吃的壞習慣。目前未刻意忌口，盡量多樣化，並少量多餐（有食道潰瘍的關係）、慢慢吃、享受每一口食物的滋味。我做事的速度沒有調整，但生活速度放慢許多。我依然熱愛教學、研究，依然投注心力在法學的國際化與實務接軌，二○二○年九月還兼任了金融消費評議中心的董事長。

但現在的我知道，要把更多心力放在自己身上，才能長久維持健康。從前我極為在乎外界評價，總是將別人說的話做為評價自己的指標，也期待能

得到他人讚美；現在我會比較淡然、懂得放過自己：做女王就是要當自己的主人，不必事事做到別人期待的一百分。

此外，從前我也一直在支撐別人，支撐組織、支撐社會、支撐家人、支撐丈夫、也支撐學生和孩子，感覺就像把自己定位成不可或缺的國家棟梁。

直到生病後才發現，我自己也需要支撐，學習放下、學習不要掌控每一件事、學習不要讓無關或不在乎的人和事來造成自己的壓力，適度尋求友情、愛情和親情的支持，多愛自己一點，讓身和心好好相處，這樣才不會又走回細胞變異的路上去。

投入公益，宣導早期篩檢

我現在工作依舊忙碌，但調整了生活態度。懂得身心平衡後，身體反而比罹癌前更好，可能因為較重視保養的關係，連感冒都幾乎很少，不像以前時常犯支氣管炎，有時嚴重到整個禮拜都沒聲音。

至於病情追蹤部分，目前也只需要一年回診一次，其餘生活上都沒有太大影響，能夠早期發現眞的相當幸運。

儘管失去了部分的肺，但我對生命仍抱持熱忱和希望，所以我也樂於投入公益、擔任志工，跟大家分享自身經驗，期待能讓更多人重視健檢與癌症的早期篩檢。總結一句，這場病對我來說，是人生意外但也是最大的祝福！但願大家都珍愛自己，好好生活！

陳晉興醫師的話 志潔老師自身的特質以及她的生活和工作型態，就好比一般戲稱的「人生勝利組」：大學教授、社會菁英，不抽菸、不煮飯，而且沒有家族肺癌病史。 按照客觀條件來推想，她這輩子應該與肺癌是兩條平行線，永遠不會碰在一起。但是肺癌的威脅，就是會無聲無息的落在任何人身上。 志潔老師很幸運的是，剛好有人生中的貴人，提醒她做低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，意外發現1A期的早期肺癌，並且勇敢接受手術，也因此順利根治。 罹患1A期肺癌並不是惡夢的開始。微創手術治療簡單、恢復快速，存活率及根治率都超過百分之九十，很快就可以回到原本的生活及工作。 因此，我很誠心的敦請大家成為自己及別人的貴人，提醒身邊好友定期接受低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢。即使篩檢找出小病變也毋須擔心，我們可以像志潔老師一樣，把意外當作上天善意的提醒及祝福，讓我們更加珍惜身體，珍愛生命。

（本文出自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》，作者：陳晉興、梁惠雯）