不斷更新／中秋連假首日國道南下一早紫爆 往國5回堵8公里

（8:00更新）

目前國道路況，國1南向楊梅到新竹、國3南向三鶯到關西服務區、國3南向和美到彰化系統，國5南向南港系統-石碇路段，車多壅塞，時速低於40公里。國3南向往國5南港系統排隊4公里，國3北向往國5南港系統排隊8公里。

高公局國道路況預報員蘇家婷說，截至上午7時國道全線交通量18百萬車公里，國道全線路段大致正常。國5從上午6時南向南港系統到頭城路段車多壅塞，持續到下午3、4時，到傍晚才會獲得紓解。國1南向楊梅到新竹，以及國3南向土城到關西，上午車多壅塞到下午3、4時，時速可能低於40公里。

今晨1968和高公局網站無法顯示，蘇家婷說，因為高公局機房跳電，現已恢復正常供電。

07:00更新

今天中秋連假第一天，國道往國5清晨就湧現車潮，交通部高公局說，今天車流量將是連假最高，提醒用路人避開易壅塞時段和路段。

高公局說，中秋三天連假以今天車流量最多，其中以南下居多，高公局預估今天上午7時起，國1、國3部分路段就會開始出現車流，尤其國1南下楊梅到新竹最塞，將塞到下午3時；國5清晨5時塞到下午4時。

國道南下一早出現壅塞路段，國1從楊梅到竹北走走停停，尤其湖口到竹北車多壅塞，時速低於40公里；湖口服務區到竹北路段更是紫爆，時速只有17公里。國3鶯歌系統到龍潭同樣一路塞，時速低於40公里。

國5南港系統-石碇南下路段車多壅塞，時速只有37公里。國3南向往國5南港系統排隊4.5公里，國3北向往國5南港系統排隊6公里。

高公局預估今天國道交通量為117百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，若上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。