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梅花颱風路徑非常分歧 吳德榮：無法完全排除對台威脅

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局的路徑潛勢預測圖顯示，第12號輕颱梅花，將持續增強至中度以上；向西北前進，在宮古、石垣南方海面速度減慢、再轉北，中心移入70％的機率範圍仍偏大。圖／取自氣象局網站
中央氣象局的路徑潛勢預測圖顯示，第12號輕颱梅花，將持續增強至中度以上；向西北前進，在宮古、石垣南方海面速度減慢、再轉北，中心移入70％的機率範圍仍偏大。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式皆顯示，梅花颱風模擬路徑大致朝西北前進，由於大氣環境複雜，在台灣東部海面滯留打轉後、再轉北或西北，路徑非常分歧。

中央氣象局的路徑潛勢預測圖顯示，第12號輕颱梅花，將持續增強至中度以上；向西北前進，在宮古、石垣南方海面速度減慢、再轉北，中心移入70％的機率範圍仍偏大。吳德榮說，以梅花目前預報資料的不確定性而言，尚無法完全排除對其台的威脅，應持續密切觀察。

吳德榮說，今晨3時空氣品質監測顯示，中部以北已有境外空汙移入，今天台南以北戶外活動應注意。

今起至明天中秋節上半夜各地大多為晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率；白天微熱、夜涼如水，日夜溫差稍大。今天北部20至33度，中部23至34度，南部24至35度，東部17至33度。

吳德榮說，中秋下半夜起北台灣雲量增、部分地區轉有局部短暫雨，其他各地晴時多雲；北台灣白天氣溫略降。

吳德榮表示，下周一至周四颱風外圍、東北風增強，迎風面北部、東北部有明顯降雨，背風面受影響較小。但由於梅花的動向，仍有很大的變化，對台灣各地天氣的影響，不確定性高、需持續調整。

吳德榮 梅花 中秋節

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