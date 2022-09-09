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陳澄波唯一寫入遺書的最愛 畫作「清流」指定重要古物

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
陳澄波《清流》指定重要古物。圖／陳澄波文化基金會提供
陳澄波《清流》指定重要古物。圖／陳澄波文化基金會提供

文化部公告，指定前輩陳澄波畫作「清流」為重要古物。這幅1929年完成的畫作，以杭州西湖十大名景中的「斷橋殘雪」為題，是陳澄波赴中國大陸旅行寫生的重要成果。陳澄波自身極其珍愛這幅作品，臨終前的遺書特別交代家人好好保存此畫，是唯一寫入遺書的陳澄波畫作。

文資局指出，1929 年至 1933 年間，陳澄波赴上海擔任新華藝專西畫科及昌明藝專藝教科主任，期間更與上海藝術家互動密切並參與西畫團體決瀾社，使其創作形成具強烈辨識的「油彩東方化」風格。陳澄波歷年畫作多屬畫境沈鬱而深厚、色彩大膽強烈， 「清流」卻呈現清潤簡靜、空靈典雅的風格，與其他畫作極為不同。

「清流」又名「西湖斷橋殘雪」，先後參展中華民國教育部第一屆全國美展及第三回台展。其構圖略近於中國水墨畫「一河兩岸」構圖。同時藉由 5 組點景人物， 連結成反「C」型視覺動線，蘊含「近大遠小」及「越遠越簡略模糊」西式空間遠近法。 文資局的指定理由指出，其特色在於將東方線條、筆觸及畫境等內化於油畫作品中，建構陳澄波「油彩東方化」的鮮明繪畫特質，就 20世紀前半葉台灣繪畫而言，堪稱是先驅典範。

陳澄波非常珍愛這件作品，臨終前的遺書上特別交代：「《西湖斷橋殘雪》之繪為家保存之。」此畫目前由陳澄波文化基金會收藏。

陳澄波 畫作 斷橋

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