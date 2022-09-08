中秋佳節齊團聚 溫馨送暖展關懷

中秋佳節在傳統華人文化中，是月圓人團圓的重要節日，而今年中秋9月10日正逢世界自殺防治日，格外具有意義。在這闔家團圓的時刻，除關心身旁的親友之外，更別忘了關心因疫情所苦只能獨自過節的親朋好友，或是因疫情需要隔離的人，皆易於此時因孤單而感到情緒低落，在這樣的日子他們可能更易感到憂鬱與悲傷。

台灣在全民的共同努力下，防疫措施已逐步開放，但也千萬不能輕忽因疫情長期累積的壓力，及後續經濟生活等環境改變的壓力，特別是因染疫身亡的遺族親友或曾確診者，都需親友關懷。全國自殺防治中心在此提醒大家，發揮您的關懷，讓身旁的親友們都能感受到愛與溫暖，共賀佳節。

有349萬人因疫情造成情緒困擾

在新冠肺炎疫情的衝擊下，使得民眾的學習或工作都產生重大變化，除了生活型態的轉變讓許多人一時難以適應，擔心染疫所造成的健康、經濟問題更是重大的壓力源。全國自殺防治中心111年7月針對全國15歲以上之2,101位民眾，進行「心理健康及自殺防治認知與行為」之電話調查。調查結果發現

有34.8%民眾經歷自主健康管理，29.2%經歷居家隔離，18.3%因確診住院或居家隔離，1.5%經歷在檢疫旅館或檢疫所，彙整後有38.3%(推估774萬人)民眾至少經歷其中一項。進一步分析，曾經確診的民眾中，有94.4%(推估349萬人)因為疫情直接或間接感受壓力，因此對確診親友的即時支持與關懷至關重要。

李明濱理事長提醒民眾可以利用連假多加關心與陪伴，家人的陪伴及支持是自殺防治中重要的保護因子，關心所產生的能量不容小覷，中秋連假為親友間難能可貴的團聚時刻，增加彼此的互動與交流，用話語傳達溫暖與關心。在團聚之餘除與身旁的親友彼此互動以外，也能透過一通電話、一封訊息，甚至是一聲慰問，對這些不在身旁的親友表達問候及支持。

但是我們應注意多聆聽，不必過多詢問個人隱私問題，避免把關心與問候成了對方的壓力與不愉快，這不僅失了最初美意，若是使對方感到傷心與不舒服更是得不償失。把握相聚時刻，站在他人立場關懷同理，讓家人間能保有尊重與空間，不僅凝聚分享彼此情感，更能常保相聚好時光。

善用心情溫度計App展現關懷

心情溫度計是很合適的自我覺察工具，可以反映出整理心理困擾的程度，若發現身邊親友或自己因疫情直接或間接導致的壓力，造成精神困擾或適應障礙，可下載並使用心情溫度計App，即時測量親友與自己的心情溫度。當有輕微情緒困擾時，可以找親友談談，以抒發壓力，若因疫情而無法與親友見面時，也可以善用視訊軟體與親友聯繫，以排解因隔離造成的負面情緒，維持心理健康。如果有嚴重情緒困擾時，建議尋求精神醫療的專業協助，在緊急時也能撥打衛生福利部免付費安心專線1925，由專人協助。