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新手也不怕！網最推的環島體驗清單一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
新手也不怕！網最推的環島體驗清單一次看。 圖片來源/unsplash
新手也不怕！網最推的環島體驗清單一次看。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「環島旅行必做體驗」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的環島旅行六大必做體驗排行。

環島是許多人的人生清單之一，但對於環島新手來說，行程規劃可能是一大難題，如果還在煩惱旅程要做什麼，不妨跟著以下網友推薦， 挖掘自己喜歡的體驗吧！

花東海岸風景美、人氣高　網推環島新手「四極點」打卡行程

▲ 環島旅行TOP6必做體驗 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 環島旅行TOP6必做體驗 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對環島必做體驗的相關討論，發現「風景」是許多民眾環島旅程的重點，不少網友提及「最愛蘇花公路旁的太平洋」、「最棒路線逆時針環島，晴天台東海岸線超讚」，可見東部海岸的高人氣，也有民眾說道「我都走浪漫台3線，感受被山林擁抱著的氣息」，推薦喜歡山林的朋友也可參考山線的公路，體驗完環島的民眾也紛紛表示「對臺灣的風景感到讚嘆跟佩服」、「環島完才知道原來臺灣這麼美」。

而長途的旅程，自然是少不了美食補充體力，不少網友說自己「最想吃遍各地美食」，在環島旅行文章分享中，夜市也成為重要角色之一，常入圍環島旅客的美食分享清單，像是「基隆夜市有很多中南部吃不到的口味」、「旱溪是我覺得台中最好吃的夜市」，網友也笑說「發現幾乎每天都是以夜市美食當結尾」。

此外，不少環島新手會以「打卡拍美照」作為路線規劃，「四極點」更為熱門選擇，四極點分別為台灣東、西、南、北的燈塔，可供民眾踩點，在網友請益「機車環島問題」文章下，有留言回覆「四極點的路線不錯，有個小目標」、「四極點，大家環島時可以去打卡簽到」，表示打卡蒐集地標除了拍美照，也能累積滿滿的成就感。

另一方面，「體驗人文風情的」主題式環島也受到民眾關注，有網友分享自己「喜歡到老街感受當地的人文風情氛圍」，在地點選擇上，不少民眾推薦「文化園區可以體驗的東西很多」、「喜歡人文可以考慮在台南多待一點時間，覺得台南滿多有文化的點可以去」，走在生活步調慢的老城中，能放鬆身心；另外，也有民眾表示若路過廟宇「可以順便去走走祈求平安」，保佑旅途一路安全。

看完以上網友分享，你是不是也列好了環島必做體驗清單呢？連假即將到來，快抓緊休閒時光，體驗寶島臺灣的豐富特色吧！

觀看原文→https://reurl.cc/MNMX6n

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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