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衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

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衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
今天傍晚彰化、員林等台鐵火車站都擠滿等著要接送家人、孩子下班下課的民眾，一名家長說，在車站已等了近50分鐘，對於火車嚴重誤點感到很無奈。 記者林宛諭／攝影
今天傍晚彰化、員林等台鐵火車站都擠滿等著要接送家人、孩子下班下課的民眾，一名家長說，在車站已等了近50分鐘，對於火車嚴重誤點感到很無奈。 記者林宛諭／攝影

中秋連假前夕，台鐵彰化縣員林到大村鄉3個平交道號誌今天上午7點多故障，到晚間7點，已12小時還未修好，造成台鐵南北列車大誤點，受影響乘客近二萬人，台鐵表示，將於今晚在該段辦理斷電封鎖後，佈放一條新通信電纜切換後即可修復。

今天傍晚彰化、員林等台鐵火車站都擠滿等著要接送家人、孩子下班下課的民眾，因為火車延誤，車站外也大爆滿，一名家長說，在車站已等了近50分鐘，對於火車嚴重誤點感到很無奈，火車站人員晚間也放告示牌告知旅客列車故障情形。

台鐵表示，員林至花壇間號誌故障造成西部幹線各列車延誤，有67列車次、共19450位旅客受影響。

台鐵表示，經現場同仁逐段測試結果，確認列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車，預定今晚辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺佈放ㄧ條新通信電纜切換後即可修復。

由於平交道故障，造成各班次大誤點，最多還有誤點85 分，在第一線的台鐵人員今天不斷被旅客抱怨，而明天就是中秋連假第一天，目前各班次都幾近客滿，台鐵第一線站務人員都非常耽心已連續好幾天不穩定的大村平交道號誌會再出槌，也希望中秋連假運輸號誌可以不再出狀況。

中秋連假前夕，台鐵彰化縣員林到花壇的平交道號誌故障，彰化火車站人員晚間放告示牌告知旅客列車故障情形。 記者林宛諭／攝影
中秋連假前夕，台鐵彰化縣員林到花壇的平交道號誌故障，彰化火車站人員晚間放告示牌告知旅客列車故障情形。 記者林宛諭／攝影

台鐵 連假 中秋節

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