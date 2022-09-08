衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

中秋連假將於明日到來，不過台鐵員林至花壇間今日一早就傳出號誌故障情形，南來北往列車都延誤，直到目前狀況都未解除，因平交道無法正常運作，也連帶使彰化大村鄉中正西路等設置平交道的路段交通打結，民眾抱怨不斷。

台鐵局指出，有關今日員林至花壇間號誌故障造成列車延誤事件，經過現場同仁逐段測試結果，確認列車經過中正西路至擺搪巷平交道路段時計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。

台鐵局說，預定今晚辦理斷電封鎖後於該區段約450公尺佈放一條新通信電纜切換後即可修復，但未修復前，人員會持續於現場觀察維持行車安全（含受影響的平交道），有狀況時立即辦理應變處理。

台鐵也說，目前西部幹線長途列車受影響有誤點情形，截至晚間6時，已有有67列次受影響，延誤2224分19450位旅客受影響，造成旅客不便敬請見諒；但東部幹線由新竹、樹林始發長途列車未受影響。