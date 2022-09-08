清晨5點開始塞！明日國5壅塞時間恐超過10小時

今日為中秋節連續假期前1天上班日，交通部高公局觀察，國5南向路段自上午10時車流即湧現，截至18時，國道交通量為80.2百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。壅塞路段包括南向石碇至坪林、北向頭城至坪林、國1南向汐止至圓山、桃園至內壢、湖口至新竹，北向桃園至五股、高架五股-下塔悠；國10西向燕巢至左營端，其餘國道路段大致正常。

高公局預估，明日為中秋節連續假期首日，國道交通量為117百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

高公局也預估，明日國道車潮尖峰時間最長的仍是國道5號，國5南港系統往頭城路段可能清晨5點就湧現大量車潮，車潮尖峰將持續超過10小時，到了16時之後才會舒緩。

高公局也祭出相關疏導措施，包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。